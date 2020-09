Dziwne rozbłyski na niebie w biały dzień. Czy świadkowie widzieli UFO? [WIDEO]

Czy jesteśmy sami we wszechświecie? To pytanie zadają sobie od lat tysiące ludzi na całym świecie. Wielu z nich twierdzi, że inne planety zamieszkują inteligentne formy życia, które regularnie odwiedzają Ziemię. Czy autorzy nowego niepokojącego nagrania zarejestrowali wizytę obcych?

UFO - dziwne rozbłyski na niebie w biały dzień

Codziennie na całej planecie pojawiają się doniesienia o dziwnych zjawiskach obserwowanych na niebie zwanych potocznie UFO. Nie wszystkie muszą mieć pozaziemskie pochodzenie, ale tak właśnie są najczęściej interpretowane. Nie inaczej jest w przypadku pewnej rodziny, która doświadczyła trudnego do wytłumaczenia fenomenu. Całe zdarzenie zostało nagrane.

Jak podaje portal Times Now, Haley Cummins z miasta Spartanburg w Karolinie Południowej był jedną z osób, które widziały tajemnicze rozbłyski na niebie, do których doszło w biały dzień. 27-latek nagrał zjawisko i zamieścił je w sieci.

Nagranie rozeszło się viralowo i wśród zwolenników teorii o istnieniu kosmitów stało się z miejsca kolejnym "dowodem" na istnienie pozaziemskich form życia. Według naocznych świadków rozbłyski były zauważalne przez kilka minut. Dochodziły z różnych miejsc na niebie, ale zawsze znajdowały się w pobliżu chmury.

Wideo trafiło między innymi na TikToka i Reditta, gdzie pojawiły się rozmaite teorie na temat tego, co udało się zarejestrować Cumminsowi. Jedni uważają, że to sygnały nadawane przez kosmitów, inni, że rozbłyski to efekt eksperymentów rządu USA, a jeszcze inni twierdzą, że były jedynie jakimś niewyjaśnionym zjawiskiem atmosferycznym.

Jak było w rzeczywistości? Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy.

Wierzycie w UFO? tak, nawet mnie porwali jak widać, nie wszystko da się wyjaśnić nie ma czegoś takiego jak kosmici jak najbardziej wierzę - w to, że nie wiadomo, czym jest obiekt określany jako UFO

Zobacz też: Tajemnicze światła przeraziły Chińczyków: "Na niebie jest UFO"