EA stworzy nową grę na podstawie "Władcy Pierścieni". Czym będzie Heroes of Middle-earth?

Electronic Arts ogłosiło współpracę z Middle-earth Enterprises, w ramach której "Elektronicy" zrealizują nową grę Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth. Niestety, nie mamy zbyt wiele dobrych wieści na ten temat...

EA tworzy nową grę na podstawie Władcy Pierścieni

Nie mamy dobrych wieści, ponieważ nie będzie to jakieś rozbudowane RPG na modłę Dragon Age'a, czy też przyjemny akcyjniak pokroju Shadow of Mordor - mowa tutaj o darmowej grze mobilnej Heroes of Middle-earth, która ma być role-playem i mają mieć dużo elementów "kolekcjonerstwa", inspirowanym filmami z serii "Władca Pierścieni" i "Hobbit".

Na ten moment o grze Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth nie wiemy zbyt dużo - wiemy, że to będzie produkcja na urządzenia mobilne i przygotuje ją firma Capital Games. Tak jak wspomnieliśmy, LOTR:HOME będzie dostępne w formie free-to-play, a beta testy mają ruszyć już latem 2022 roku (te mają się odbywać jednak regionalnie).

Jak opowiedział Malachi Boyle, wiceprezes działu Mobile RPG z Electronic Arts w oficjalnym oświadczeniu:

Twórcy z Capital Games to fani Władcy Pierścieni i Hobbita i codziennie przychodzą co pracy z zapałem i ogromną pasją, by zapewnić jak najlepszy produkt dla graczy. Grę będą cechowały: świetna grafika, kinowe animacje oraz stylizowany styl, który będzie idealnie oddawał klimat Śródziemia, gdzie spotkają swoje ulubione postaci.

Tak jak wspomnieliśmy, na razie nie znamy konkretnych szczegółów na temat produkcji. Najprawdopodobniej możemy się spodziewać totalnej kopii Galaxy of Heroes od Capital Games, czyli ich poprzedniej produkcji ze świata Gwiezdnych wojen:

Na razie data premiery gry Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth jest nieznana.