EA twierdzi, że Battlefield od teraz będzie grą-usługą i nic z tym nie zrobicie

Battlefield od teraz będzie grą-usługą

Twórcy gier wideo są teraz na rozdrożach - jedni decydują się na zerwanie z corocznym cyklem wydawniczym serii (jak np. Konami i Pro Evo Soccer, który teraz będzie regularnie aktualizowanym serwisem). Inni natomiast starają się utrzymywać taką samą koniunkturę, jak chociażby EA, które wciąż wydaje swoje Fify, Maddeny i MLB The Show rok w rok.

Wygląda na to, że Electronic Arts zamierza jednak nieco zmienić swoje plany wydawnicze - przynajmniej w przypadku Battlefielda. Niedawno szef EA Andrew Wilson wyjaśnił w rozmowie z inwestorami, że powinni patrzeć na produkcję jako "serwis":

To moim zdaniem jest nasze nastawienie. No a przede wszystkim, powinniście teraz myśleć o Battlefieldzie jako o usłudze.

Wilson zaznaczył, że EA będzie się coraz bardziej skupiało na transformowaniu swoich gier w usługi, twierdząc, że produkcje pokroju Battlefield 2042 ma "całkowicie odmienić naszą definicję tego, czym są gry z epicką skalą".

Produkcja ma się doczekać trybu Battlefield 2042 Portal, który ma pozwolić graczom na stworzenie własnych meczów. W tych, użytkownicy mają mieć dostęp do broni i map z różnych er Battlefielda, co zapewni ogromną dowolność w graniu. Przy okazji będzie idealną podstawą do przekształcenia serii w usługę - twórcą mogą za opłatą dodawać kolejne elementy do tej produkcji, mając stałe przychody od użytkowników.

Taki jest zresztą plan - Wilson wyjawił, że to dopiero początek transformacji ich najpopularniejszej serii strzelanek:

To definitywnie jest podstawa tego, co naszym zdaniem jest przyszłością Battlefielda. W planach mamy również mobilną wersję gry, co odmieni sposób tego, jak wyglądają premiery produkcji. Planujemy skupić się na zaangażowaniu od użytkowników przez 365 dni w roku.

Premiera gry Battlefield 2042 została zaplanowana na 22 października 2021 roku. Produkcja zadebiutuje na pecety oraz konsole PS4/PS5 i Xboksy One/Series X/S.