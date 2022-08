Eddie Munson ze "Stranger Things" narratorem zwiastuna nowej polskiej gry [WIDEO]

Podczas trwającego właśnie Gamesconu 2022, polskie studio CI Games zaprezentowało zwiastun rebootu swojej całkiem popularnej serii Lords of the Fallen - ten ma nosić tytuł The Lords of the Fallen.

The Lords of the Fallen - zamiast kontynuacji reboot serii

Poniżej możecie zobaczyć (prawie) trzyminutowy zwiastun produkcji, który nie tylko zawiera narrację Josepha Quinna/Eddie'ego Munsona ze "Stranger Things", ale również utwór "Mother" zespołu Danzig, więc jest bardzo metalowo.

Sam materiał sugeruje nam, że produkcja będzie, podobnie jak oryginał, pełnoprawnym soulslike - trafiasz na wroga, widzisz ekran śmierci, git gud i tak w koło Macieju. Zobaczcie materiał poniżej:

Oglądaj

Co jeszcze wiemy o The Lords of the Fallen? Akcja gry ma się rozgrywać jakieś 1000 lat po wydarzeniach z pierwowzoru (więc jednak trochę kontynuacją też jest). Świat przedstawiony ma być jakieś 5 razy większy, niż ten z gry z 2014 roku, a głównego bohatera tym razem zrobimy sobie sami.

Twórcy chwalą się również, że w The Lords of the Fallen będzie obecny tryb kooperacyjny dla dwóch osób. A oprócz tego, jak mówi reżyser gry Cezar Virtosu:

Atmosfera gry jest dużo bardziej mroczna i wymagająca - świat ma silniejszą tożsamość, bogatszą narrację i bardziej wciągającą opowieść. Soulslike’owa walka jest szybsza i bardziej dynamiczna, a systemy RPG są dużo głębsze niż w oryginale.

W 2022 roku mamy zobaczyć jeszcze gameplay gry, ale na razie data premiery produkcji nie jest znana. Wiemy, że The Lords of the Fallen będzie dostępne na PC-ty oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X.