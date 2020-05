Od miesięcy na świecie trwa pandemia koronawirusa. Dane WHO mówią o przeszło 4 milionach zarażonych na całym świecie. W Polsce odnotowano ponad 16 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, 803 osoby zmarły w wyniku COVID-19 a niemal 6 tysięcy pacjentów zostało wyleczonych. Mimo statystyk, badań, kryzysu gospodarczego i wszechobecnej walki z chorobą, są również tacy, którzy uważają, że wirus to tylko wymysł i próba kontroli nad społeczeństwem. Inni bagatelizują problem i przywołują dane, które mówią, że na świecie więcej osób niż od koronawirusa umiera z powodu zwykłej grypy czy raka.

Do koronasceptyków należy też polska piosenkarka Edyta Górniak, która udzieliła kontrowersyjnego wywiadu dla wRealu24. W rozmowie z Marcinem Rolą, wokalistka opowiedziała się po stronie tych, którzy twierdzą, że epidemia to zaplanowany ruch ze strony "globalistów". W wywiadzie mówiła:

Nic więc dziwnego, że artystka nie zamierza także przyjąć szczepionki na koronawirusa, nad którą pracują naukowcy. Co więcej, podkreśla też, że na szczepienie nie zgodzi się jej syn.

Edyta Górniak przyznała w rozmowie, że nie jest całkowitą przeciwniczką zażywania chemii i lekarstw, jednak podkreśliła, że dba o zdrowie w naturalny sposób. Piosenkarka zaznaczyła, że wiedzę na ten temat czerpie ze swoich podróży po Azji.

Piosenkarka argumentuje swoją niechęć do szczepionki niewiedzą i brakiem możliwości weryfikacji informacji. Górniak kategorycznie zaznacza, że woli śmierć niż pozwolenie na wprowadzanie do jej ciała substancji, o których składzie i pochodzeniu nie ma pojęcia.

Dopóki żyję, nie dam się zaszczepić. Jeśli to będzie przymusowe, to przysięgam, jak tutaj jestem, że wolę odejść z tego świata niż dać komukolwiek wstrzyknąć w mój organizm cokolwiek, czego ja nie znam i nie posiadam wiedzy, żeby pójść do laboratorium i analitycznie sprawdzić, co zostaje wprowadzone do mojej krwi. Ponieważ nie posiadam takiej wiedzy i nie mam możliwości weryfikacji, nikt z nas takiej możliwości nie będzie miał, to ja nie pozwolę mojemu dziecku się zaszczepić i sama się nie zaszczepię. I jeśli to będzie oznaczało zagładę dla nas, to trudno. "