Edyta Górniak wchodzi w politykę. „Być może powinnam być głową państwa”

Edyta Górniak stała się guru antyszczepionkowców po tym, jak oficjalnie wyznała wiarę w teorie spiskowe. Gwiazda udzieliła poparcia marszowi proepidemików, który przeszedł przez Warszawę.

Piosenkarka tak bardzo wzięła sobie odkrycia z internetu do serca, że chciała spotkać się z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim żeby wytłumaczyć mu, jak naprawdę jest z tym szczepionkami. Do spotkania ostatecznie nie doszło.

Gwiazda była w międzyczasie zachęcana przez fanów do wystartowania w wyborach prezydenckich. Górniak nie zdecydowała się na ten krok, zamierza jednak zająć się na dobre polityką. Jak wyznała w wywiadzie dla WP, zajmuje się właśnie opracowywaniem programu, który zamierza przedstawić ministrom na spotkaniu.

Edyta Górniak tworzy program polityczny. Chce pokazać go ministrom

Gwiazda wyznała, że bardzo poruszyły ją prośby fanów o zaangażowanie się w zmienianie tego świata na lepsze, zamierza więc spełnić ich oczekiwania.

" Postanowiłam być głosem ogromnej klasy społecznej w Polsce. (...) Być może powinnam być głową państwa. Chyba nie chodzi o wiedzę, raczej może o dyplomację. "

Piosenkarka ciężko pracuje nad opracowaniem własnego programu, który – gry tylko będzie gotowy zamierza przedstawić urzędującym ministrom.

" Przygotowuję cały program, który będę chciała zgłosić. Będzie dotyczyć odświeżenia w podejściu do wielu aspektów. Polska zasługuje na takie odświeżenie w przemyśleniach, w podejściu, w edukacji, w przygotowaniu młodych ludzi do życia dzisiaj. Te systemy są według mnie przestarzałe i należałoby wprowadzić subtelne, ale bardzo istotne zmiany. Mogą się one okazać istotne na przestrzeni lat. "

Żadne deklaracje dotyczące dat nie padły. Nie wiadomo też, na jakiej podstawie Edyta Górniak zakłada, że ministrowie będą chcieli się z nią spotkać. Nawet jeśli sława otwierała jej do tej pory wiele drzwi, to te do gabinetów ministerialnych raczej pozostaną zamknięte.

