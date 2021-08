Edyta Górniak nie wierzy w pandemię koronawirusa, twierdziła swego czasu, że w szpitalach leżą statyści i kolejny raz swoim zachowaniem wywołała burzę w internecie. Tym razem zerwała kartkę z napisem, by nosić maski. Jej czyn ostro skrytykował m.in. dziennikarz i pisarz Mikołaj Milcke.

Edyta Górniak zerwała plakat z nakazem noszenia maseczki. Internauci: "Na głupotę nie ma lekarstwa"

Do zdarzenia doszło za kulisami koncertu "Wakacyjna trasa Dwójki" w Chełmie. Piosenkarka wrzuciła do sieci filmik, jak zrywa ze ściany kartkę z nakazem, by chodzić w maseczce dodając napis: "To nie obóz, to kolonia...''.

W sieci od razu zawrzało, a internauci komentowali: "Może niech coś nowego nagra, a nie udaje, że jest wszechwiedzącym ekspertem", "Na głupotę nie ma lekarstwa".

Sprawę również skomentował w obszernym poście Mikołaj Milcke:

Pomijam fakt, że nie wiem kiedy i jak prof. Edyta, która nie posiada matury, stała się ekspertem ds. epidemii. Ale to co zrobiła dziś powinno zostać przykładnie i natychmiast ukarane. Do akcji natychmiast powinien wejść Sanepid. A może i policja? To jest foliarstwo! To jest wprowadzanie ludzi w błąd! To jest narażanie ludzkiego życia i zdrowia! To jest przekonanie, że jest się ponad prawem! To co ona zrobiła można porównać ze zniszczeniem znaku drogowego i z podżeganiem ludzi do łamania prawa.

Przeczytajcie cały wpis:

Edyta Górniak zareagowała na krytykę i na na social mediach wrzuciła takie oświadczenie:

Witam, cieszę się, że chcecie rozpocząć nową politykę współpracy i pytacie mnie o zdanie. Niech każdy żyje w swojej prawdzie. Kto ufa, że segregacja go chroni, niech nosi maski, kto ufa w zdrowy tryb życia, niech nie nosi.

Co więcej dodała: