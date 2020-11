Eksperci: Polacy boją się koronawirusa najbardziej na świecie

Najnowsza edycja badania firmy doradczej Deloitte Global State of the Consumer Tracker pokazuje, że ogólny poziom lęku przez koronawirusem w Polsce wzrósł w ciągu miesiąca o 30 punktów procentowych. Przekłada się to na niemal wszystkie sfery życia. 46 procent rodaków deklaruje, że kupuje na zapas. To najwyższy wynik dla Polski w historii badania i ponownie najwyższy w Europie.

Polacy boją się koronawirusa najbardziej na świecie

Spośród 19 badanych na świecie krajów koronawirus nie wywołuje tyle strachu co w Polsce.

Z pewnością wpływ na to ma między innymi liczba zakażeń, która codziennie przekracza 20 tys. osób. Pod względem poziomu niepokoju Polska o 3 pkt. proc. wyprzedziła nawet Indie, które dotąd właściwie w każdej fali badania wykazywały najwyższy poziom obaw.

Tokarski zauważa również, że w całej historii badania nie zdarzył się tak duży skok poziomu obaw, a mieszkańcy europejskich krajów nigdy wcześniej nie deklarowali tak wielkiego strachu jak Polacy.

Jeszcze więcej, bo o 5 pkt. proc. przybyło tych, którzy obawiają się o zdrowie bliskich osób. To powód do zmartwień dla 82 proc. badanych i najwyższy wynik w Europie. Także tu globalnie wyprzedzają nas Chiny, choć niewiele, bo o 1 pkt. proc. Zarówno w przypadku pytań o zdrowie własne, jak i bliskich osób liczba zaniepokojonych Polaków rośnie systematycznie od końca sierpnia i w najnowszej edycji naszego badania osiągnęła najwyższe wyniki od chwili dołączenia do niego Polski.

Czego konkretnie boją się Polacy?

Od ostatniego badania o 4 pp. przybyło konsumentów, którzy niepokoją się o swoje zdrowie ( 66 proc.). Ponadto Polacy nie czują się bezpiecznie podczas zakupów w sklepach stacjonarnych, nie czują się komfortowo w barach i restauracjach. Tylko jedna czwarta z nas czuje się dziś bezpiecznie podczas pobytu w hotelu. Tylko 16 procent ankietowanych deklaruje, że nie ma obaw przed udziałem w meczach, koncertach czy innych wydarzeniach masowych. Mieszkańcy Polski obawiają się także korzystać z indywidualnych usług jak wizyta u dentysty czy fryzjera. O 4 pp. ubyło natomiast konsumentów, którzy bezpiecznie czują się na pokładzie samolotów (21 proc.).

O 14 pp. wzrosły obawy przed podróżami komunikacją miejską a niemal 58 proc. uczestników sondy planuje ograniczyć korzystanie z tego środka transportu.

Sami konsumenci też coraz ostrożniej podchodzą do powrotu do pracy stacjonarnej. Obawy przed powrotem do biura ma aż 36 proc. zapytanych, czyli 9 pkt. proc. więcej niż miesiąc temu i najwięcej od startu badania nad Wisłą. Od pierwszej połowy lipca, kiedy poziom obaw związanych z pracą stacjonarną był najniższy, to wzrost o aż 14 pkt. proc.

Od lipca 2020 rośnie także liczba osób, które obawiają się utraty pracy. O pracę martwi się ponad połowa Polaków.

