Ekstraklasa organizuje turnieje online w FIFA 20. Co zrobić, by się zarejestrować?

W obliczu światowej pandemii, tradycyjny sport musi jakoś współpracować z e-sportem. Tego przykładem mogą być charytatywne rozgrywki La Ligi w Fifę 20, czy turniej Call of Duty z udziałem profesjonalnych koszykarzy, który zorganizował magazyn SLAM. Zresztą nawet kierowcy Formuły 1 zmagali się w cyfrowym Bahrajnie w grze F1 2020.

Ekstraklasa zachęca do zostania w domach organizując turniej w Fifę

Podobne, ale nie do końca takie samo rozwiązanie przygotowali włodarze Ekstraklasy. Liga została zawieszona przez wzgląd na koronawirusa, ale teraz jej cyfrowy oddział postanowił wyjść z polską piłką klubową do ludzi. Postanowiono zorganizować oficjalny turniej w grę FIFA 20, w której wziąć udział mogą wszyscy. Warunek jest jeden - trzeba mieć skład w FIFA Ultimate Team złożony w całości z zawodników Ekstraklasy.

Ekstraklasa Games (której mecze również zostały zawieszone) rozpoczęło współpracę z ESL Gaming Polska i zorganizowało cykl turniejów pod hasłem #ZostanWDomu z FIFA 20. Pierwsza odsłona będzie się rozgrywała od piątku do niedzieli 27-29 marca 2020 roku. Warunki są proste - wystarczy mieć konsole Xbox One lub Playstation 4 oraz wspomniany skład w FUT, który składa się w całości z zawodników Ekstraklasy.

Wśród nagród oferowanych przez Ekstraklasę i ESL Gaming Polska znajdują się m.in. oficjalne piłki meczowe Ekstraklasy, pady, czy ładowarki do kontrolerów. Zapisy są prowadzone na oficjalnej stronie Ekstraklasa Games, a do turnieju można się dopisać nawet na 10 minut przed jego rozpoczęciem. To zaś będzie następowało o godzinie 18:00 w piątek, sobotę i niedzielę 27-29 marca.