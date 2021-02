Elektrownia jądrowa Fukushima. 10 lat po katastrofie nastąpi kolejny kataklizm?

Jak donosi japantimes.co.jp poziom wody w zbiornikach reaktora Fukushima znacznie się obniżył po trzęsieniu ziemi, do którego doszło 13 lutego 2021. Wycieki wody wskazują na nowe uszkodzenia w elektrowni jądrowej. Operator elektrowni (TEPCO) stwierdził, że poziom wody chłodzącej w dwóch reaktorach spadł na tyle znacząco, że istnieje możliwość powstania dodatkowych szkód w obiekcie.

Wycieki wody wskazują na nowe uszkodzenia w elektrowni jądrowej w Fukushimie

13 lutego 2021 doszło do silnego trzęsienia ziemi w pobliżu elektrowni Fukushima w Japonii. To kolejne tragiczne wydarzenie w tym rejonie świata. Magnituda wstrząsu osiągnęła 7,1, a epicentrum znajdowało się na głębokości około 57 km. Mimo to miejscami było bardzo odczuwalne na powierzchni.

Według amerykańskiej agencji naukowo-badawczej United States Geological Survey, epicentrum trzęsienia znajdowało się 73,9 km na północny wschód od Namie i 96 km od Fukushimy. Trzęsienie spowodowało szereg poważnych uszkodzeń i pogorszyło i tak już bardzo ciężką sytuację w elektrowni Fukushima.

Przedsiębiorstwo eksploatujące zrujnowaną elektrownię jądrową (TEPCO) poinformowało w piątek, 19 lutego 2021 roku, że poziom wody chłodzącej w dwóch z trzech stopionych reaktorów znacznie spadł w ciągu ostatnich kilku dni. Przyczyną jest najprawdopodobniej nowe uszkodzenie reaktorów, wyrządzone przez potężne trzęsienie ziemi. Może to dodatkowo skomplikować i tak już trudny proces likwidacji elektrowni, który ma potrwać całe dziesięciolecia.

Fukushima: Poziom wody chłodzącej spadł w dwóch reaktorach

Rzecznik Tokyo Electric Power Co. Keisuke Matsuo poinformował, że spadek poziomu wody nastąpił w reaktorach bloku 1 i 3.

Uważa się, że wyciekająca woda pozostała wewnątrz budynków reaktora i nie ma żadnych śladów oddziaływania jej na zewnątrz. TEPCO będzie monitorować wodę i temperaturę na dnie zbiorników służących do przechowywania.

- powiedział Matsuo.

Od katastrofy w 2011 roku woda chłodząca nieustannie "uciekała" z uszkodzonych zbiorników ochrony podstawowej do piwnic budynków reaktora. Aby nadrobić straty, do reaktorów wpompowano dodatkową wodę. Obecnie wycieka jej więcej niż wcześniej. Początkowo firma TEPCO twierdziła, że nie było żadnych nieprawidłowości w elektrowni, jednak po bliższych oględzinach ruin elektrowni szybko zmieniła zdanie.

Zrzut skażonej wody do Oceanu Spokojnego

Zdaniem Matsuo poziom wody chłodzącej spadł aż o 70 centymetrów (27 cali) w głównej komorze przechowawczej reaktora Jednostki 1 i około 30 centymetrów (11 cali) w Jednostce 3. TEPCO nie jest w stanie określić spadku w Jednostce 2, ponieważ wskaźniki reaktora zostały wyjęte w czasie przygotowań do usuwania stopionego gruzu.

Zwiększony wyciek może wymagać wpompowania większej ilości wody chłodzącej do reaktorów, co spowodowałoby przyrost zanieczyszczonej wody, która jest uzdatniana i przechowywana w ogromnych zbiornikach w zakładzie. TEPCO twierdzi, że pojemność magazynowa 1,37 miliona ton będzie przekroczona już latem przyszłego roku. Przyspieszy to więc proces zrzutu skażonej wody do Oceanu Spokojnego.

Już jesienią 2020 roku rząd Japonii podjął decyzję o przeprowadzeniu takiej akcji w 2022 roku, jednak w obliczu obecnych problemów, proces nastąpi najpewniej jeszcze w tym roku. Stopniowe spuszczanie wody do oceanu spotkało się z ostrym sprzeciwem ze strony lokalnych mieszkańców i ekologów.

Długi proces usuwania 800 ton radioaktywnego paliwa

Jak się okazuje ostatni wstrząs i zwiększony wyciek skażonej wody poważnie utrudni dalsze prace likwidacyjne. Od kilku miesięcy trwają bowiem próby usunięcia zastygłego paliwa jądrowego z wnętrz zniszczonych reaktorów. We wszystkich blokach znajduje się łącznie ok. 1000 prętów z paliwem jądrowym. Planowano, że zajmie to jeszcze przynajmniej 20 lat i pochłonie setki miliardów dolarów. Obecne problemy mogą jednak znacznie opóźnić ten proces.

Źródło: Associated Press, japantimes.co.jp

