Program rozrywkowy „Ellen” jest porannym talk-show, w którym prowadząca Ellen DeGeneres zaprasza wielu znanych gości, aby porozmawiać z nimi o ich zbliżających się premierach, a także by pograć w różnego rodzaju interaktywne gry. Program emitowany jest cztery dni w tygodniu.

Koronawirus zakłócił normalną produkcję programu

Gdy pandemia koronawirusa dotarła do Stanów Zjednoczonych, wytwórnia Warner Bros., będąca producentem programu, zamknęła swoje studia filmowe, w zgodzie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Z dnia na dzień członkowie wielu ekip, w tym tej z programu „Ellen” zostali postawieni w nietypowej sytuacji.

Teraz, w kilka tygodni od rozpoczęcia działań w nowych warunkach, członkowie ekipy skarżą się na dezinformacje i brak przepływu wiarygodnych komunikatów ze strony producentów.

Ekipa pozostawiona w informacyjnych ciemnościach

Ekipa techniczna programu składa się z ok. 30 osób. Gdy na początku marca zamknięto studio, zostali oni odesłani do domu. Następnie byli pozostawieni w kompletnej niewiedzy, co do przyszłości swojej i samego programu przez blisko dwa tygodnie. Nie otrzymali żadnych informacji na piśmie, dotyczących statusu swoich godzin pracy i pensji. Nie dotarły też do nich żadne pytania dotyczących ich stanu zdrowia, zarówno fizycznego, czy psychicznego, a telefony, które wykonywali do producentów rzadko były odbierane.

W tym samym czasie producenci rozpoczęli prace nad zdalną wersją programu, która emitowana jest z domu DeGeneres. Sęk tkwi w tym, że do pracy przy nowej wersji produkcji zatrudniono firmę zewnętrzną i jedynie czworo z członków oryginalnej ekipy. Reszta dowiedziała się o nowej wersji programu z mediów społecznościowych.

Kiedy ekipa wreszcie doczekała się informacji ze strony producentów, okazało się nagle, że czeka ich obniżka pensji do poziomu 60%.

Zaskakująca deklaracja prowadzącej

Jedną z rzeczy, które irytują pracowników programu „Ellen”, jest całkowity brak solidarności ze strony producentów. Niektórzy pracownicy są bowiem z programem od samego początku i pierwszej emisji w 2002 roku. Teraz są rozgoryczeni, że nie zostali należycie potraktowani przez pracodawcę, który zostawił ich „w całkowitych ciemnościach”. Sytuacja jest o tyle zaogniona, że w pierwszym programie emitowanym z domu, DeGeneres w swojej mowie otwierającej zdradziła:

" Chciałam wrócić do pracy jak najszybciej to możliwe. Robię to w szczególności dla mojej ekipy i pracowników. Kocham ich, tęsknię za nimi, a najlepszą rzeczą, którą mogę teraz zrobić, by ich wesprzeć, to utrzymać program na wizji. "

Członkowie ekipy skarżą się na brak spójności przekazu. W końcu program promowany jest hasłem „bądź życzliwy”, a ostatnie działania można określić wszystkim, tylko nie życzliwością.

Jak z sytuacją radzą sobie inne programy?

Jak podaje portal Variety w tym samym czasie członkowie ekip wieczornych programów talk-show, mówią o zupełnie odwrotnym sposobie komunikacji. Większość z nich od razu otrzymała pełny zestaw informacji, co do przyszłości, wznowienia pracy oraz pensji, a pracownicy „The Late Show with Jimmy Kimmel” otrzymali nawet pensję z własnej kieszeni prowadzącego. Teraz, gdy program wrócił na antenę otrzymują pełną płacę od stacji ABC.

Rzecznik prasowy Warner Bros podkreśla jednak, że świat porannych programów rozrywkowych wygląda zupełnie inaczej od ich wieczornego odpowiednika. Nie usprawiedliwia to jednak pracodawcy, który całkowicie zaniedbał prawa swoich pracowników.

Nie wiadomo jeszcze jak materiał opublikowany w amerykańskim piśmie i portalu internetowym Variety wpłynie na rozwój sytuacji wewnątrz programu „Ellen”. Sprawa najprawdopodobniej rozstrzygnie się w przeciągu najbliższych dni i tygodni.

