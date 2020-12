Gwiazdor "Incepcji" Elliot Page wyjawił, że jest transpłciowy

Elliot Page jest transpłciowy. Aktor wydał bardzo osobiste oświadczenie

"Chcę wam powiedzieć, że jestem transpłciowy, moje zaimki to on/oni i nazywam się Elliot" - takimi słowami Elliot Page rozpoczął swoje oficjalne oświadczenie, w którym wyjawił, że jest transpłciowy. Gwiazdor "Incepcji", "Juno", czy serialu "Umbrella Academy" nie krył tego, że zebranie się na odwagę i dokonanie coming outu wpłynęło pozytywnie na jego samopoczucie.

Page nie krył w oświadczeniu swoich emocji, twierdząc, że nie może uwierzyć we wsparcie, które otrzymał w trakcie tej podróży. Jak czytamy:

Czuję się szczęśliwy, że mogę to napisać. Że tu jestem. Że dotarłem do tego miejsca w swoim życiu. Nie mogę nawet wyrazić słowami tego, jak niezwykłe jest to, że nareszcie kocham siebie na tyle, by zacząć podążać w kierunku autentycznego siebie.

Ponadto Page wyjaśnił, że publiczny coming out będzie zupełnie innym doświadczeniem, odnosząc się do rosnących statystyk przemocy wobec osób transpłciowych na całym świecie:

Proszę o cierpliwość. Moja radość jest prawdziwa, ale też krucha. Prawa jest taka, że chociaż czuję się fundamentalnie szczęśliwy i wiem, jak bardzo jestem uprzywilejowany, to jestem przestraszony. Boję się inwazji mediów, nienawiści, "żarcików" i przemocy. Nie chcę specjalnie psuć momentu, który jest dla mnie szczęśliwy, ale chcę się odnieść do pełnego obrazu sytuacji.

Elliot Page zakończył swoje oświadczenie, pisząc, że cieszy się, iż jest transpłciowy i obiecał, że nadal będzie walczył o równouprawnienie dla mniejszości seksualnych na całym świecie.

Tak jak wspomnieliśmy, Page jest najlepiej znany z występów w "Juno", "Incepcji" i "Umbrella Academy", ale niedawno zadebiutował również jako reżyser. Razem z Ianem Danielem przygotował film dokumentalny "There's Something In The Water" na podstawie powieści Ingrid Walton o tym samym tytule.