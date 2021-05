Elon Musk będzie gospodarzem Saturday Night Live. Obsada programu nie jest z tego zadowolona?

Elon Musk będzie gospodarzem SNL

Niedawno szef Tesli poinformował na Twitterze, że będzie gospodarzem najbliższego odcinka "Saturday Night Live" (ten zadebiutuje 8 maja 2021 roku). Nie wszyscy są z tego powodu jednak zadowoleni.

Bowen Yang i Aidy Bryant zareagowali na wieści w swoich mediach społecznościowych. Szef Tesli i SpaceX napisał na Twitterze, że niedługo będzie mógł sprawdzić "jak bardzo 'na żywo' jest Saturday Night Live".

Scenarzysta Bowen Yang udostępnił na Instagram Story zdenerwowaną emotkę, a następnie screenshot z tweetem Muska, który podpisał słowami: "Co to w ogóle k*rwa znaczy".

Bryant, która jest członkini obsady od 2012 roku, udostępniła natomiast tweeta Berniego Sandersa, który napisał niedawno, że 50 najbogatszych Amerykanów ma więcej pieniędzy, niż biedniejsza połowa obywateli Ameryki (na liście znajduje się oczywiście Musk).

Chociaż Bryant nie wspomniała słowem o miliarderze, to wszyscy szybko domyślili się o co chodzi. Sanders stwierdził nawet, że 50 osób mających więcej pieniędzy od ponad 165 milionów osób to "moralna obsceniczność".

Jak podaje Page Six, szef produkcji Lorne Michaels pozwolił członkom obsady na nie wystąpienie w skeczach z Elonem Muskiem, jeśli ci sobie tego życzą. Według portalu, rzecznik SNL wyjaśnił:

Patrząc na naszą historię, to jeżeli członek obsady jest tak bardzo niezadowolony, to nie musi tego robić. Lorne nigdy ich do niczego nie zmusza. Ale niezależnie od tego, czy go lubisz, czy nie, Elon jest niewątpliwie interesującą postacią. W gruncie rzeczy to jest showmanem.

Elon Musk będzie gospodarzem SNL już 8 maja 2021 roku. W roli gościa muzycznego wystąpi Miley Cyrus. Na razie żaden z członków obsady nie poinformował publicznie, że nie zamierza wystąpić w odcinku.