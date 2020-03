Elon Musk bezlitośnie nabija się z Apple. „Naprawcie awetoekreqtę”

Lepsze bywa wrogiem dobrego. Udowodnił to właśnie Elon Musk, który uszczypliwie wytknął Apple zepsucie działania jednej z najczęściej używanej na iPhone’ach funkcji. Miliarder zrobił to w sposób, który wyjątkowo przypadł do gustu internautom.

Działalność Muska na Twitterze ściągała już na niego kłopoty: głośno było o pozwie o zniesławienie, a za publikowanie informacji mogących mieć wpływ na kurs akcji Tesli Elonowi groziły dotkliwe kary od regulatora rynku.

Elon Musk, który na co dzień używa iPhone’a, nie wytrzymał nieprawidłowego działania jednej z funkcji i zamieścił poniższego tweeta:

Elon Musk naśmiewa się z awetoekreqty w iPhone’ach

Miliarder w specyficzny sposób poprosił Apple o naprawienie autokorekty w iPhonie, która zamiast pomagać, zaczęła przeszkadzać w pisaniu wiadomości, wiedząc lepiej od użytkownika, co chciał napisać.

Dowodem na nieprawidłowe działanie funkcji jest wpis, w którym Musk oficjalnie informuje, że awetoekreqta jest „ducked”.

Milarder dodał do wpisu wyjaśnienie w postaci mema:

Apple zaliczyło kilka spektakularnych wpadek z wprowadzaniem aktualizacji iOS. Po jednej z nich iPhone’y straciły możliwość łączenia się z internetem.

