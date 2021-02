Elon Musk chce wysłać ludzi na Marsa już w 2026 roku. Kuriozalny pomysł czy ambitna obietnica?

Elon Musk chce wysłać ludzi na Marsa w ciągu 5 lat

Elon Musk i jego współpracownicy już od dobrych kilku lat są odpowiedzialni za duże skoki technologiczne na naszej planecie. Jego firmy Tesla i SpaceX mocno zmodernizowały branże kolejno samochodową i astronomiczną, wprowadzając produkty z rewolucyjną technologią w konkurencyjnej cenie. Zresztą nawet Boring Company ma być ułatwieniem życia, jeśli chodzi o sposób poruszania się po największych miastach świata (planowane jest drążenie tuneli, które pozwolą samochodom na szybkie poruszanie się pod ziemią).

Ziemia jest jednak dla niego za mała - Musk stwierdził, że przez następne 5 lat SpaceX będzie pracowało bez wytchnienia nad tym, żeby bezpiecznie przewieźć ludzi z punktu A (Ziemia) do punktu B (Mars). Miliarder wyjawił te plany w programie Clubhouse w niedzielę 31 stycznia.

W trakcie internetowego spotkania, Musk wyjaśnił, że chociaż chciałby wysłać ludzi na Marsa już w 2026 roku, to na razie nie trzyma się kurczowo tego terminu. Stwierdził bowiem, że trzeba jeszcze poczekać na rozwój technologii.

Wierzy jednak, że pięć i pół roku to wystarczający czas na to, żeby prywatna firma była w stanie przygotować ten projekt. Wśród usprawnień, o których mówił Musk, jest chociażby skrócenie czasu podróży z Ziemi na Marsa - ten szacunkowo wynosi obecnie około 6 miesięcy. SpaceX chce ograniczyć ten czas do miesiąca. Miliarder jest podekscytowany tym projektem:

To pierwszy raz w trakcie 4 i pół miliarda lat Ziemi, kiedy możliwe jest poszerzenie zakresu życia poza nasza planetę i sprawienie, że zamieszkujemy kilka miejsc jednocześnie. Ludzkość jest orędownikiem życia i to nasza odpowiedzialność, by zapewnić przyszłość stworzeniom ziemskim, nawet jeśli Ziemia zostanie dotknięta katastrofą. Niezależnie, czy z naszej winy, czy z powodów naturalnych - wystarczy popatrzeć na naszą przeszłość, istnieją dowody na kilka masowych zagład.

Szef SpaceX chce również doszlifować do perfekcji ich program wielorazowych rakiet, żeby jak najbardziej ograniczyć koszty. Jeśli im się to uda, to zdaniem Muska podróże między Ziemią i Marsem będą mogły się odbywać co dwa lata. Miliarder zaznaczył też, że pierwsza grupa ludzi na Czerwonej Planecie będzie się musiała składać z prawdziwych śmiałków i ekspertów.

Ci zmierzą się bowiem z niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi, budową infrastruktury, stworzeniem miejsc do produkcji żywności i stawianiem elektrowni:

Jedną z wielu rzeczy, które będą potrzebne na Marsie, to zbudowanie lokalnych stacji produkujących paliwo. Zbudowanie odpowiednich elementów będzie kluczowe w rozpoczęciu multi-planetarnego życia. Możemy mieć samowystarczalne miasto na Marsie - to będzie jedna z najważniejszych rzeczy w tym, aby zapewnić długotrwałe przetrwanie stworzeń świadomych.

NASA również pracuje nad wysłaniem ludzi na Marsa - odbywa się to w ramach programu Artemis. Oś czasu projektu zakłada, że NASA miałaby wysłać pierwszych astronautów na Czerwoną Planetę w 2033 roku.