Elon Musk chce założyć swoje własne miasto. Gdzie zostanie ulokowane Starbase?

Elon Musk chce założyć własne miasto

Elon Musk lubi być zajęty. Jeszcze niedawno obiecał, że SpaceX dowiezie ludzi na Marsa do 2026 roku, jeszcze w tym roku zaczną się kliniczne testy Neuralink na ludziach, a teraz podzielił się kolejnym ambitnym planem. Na założenie kolonii na Marsie będzie musiał jeszcze poczekać, więc w międzyczasie miliarder zapowiedział, że zamierza zbudować miasto Starbase w Teksasie.

Ekscentryczny miliarder podzielił się planem na Twitterze, gdzie napisał po prostu "zakładam miasto Starbase w Teksasie". Potem dodał, że "stamtąd na Marsa, stąd te Gwiazdy", w pewien sposób tłumacząc nazwę miasta Starbase.

Wszyscy zaczęli spekulować, że owe "stamtąd na Marsa" oznacza rozbudowanie siedziby SpaceX w wiosce Boca Chica Village - ta według cenzusu z 2000 roku miała 26 obywateli.

Internet miał oczywiście wiele pytań związanych z planem. Te jednak nie tyczyły się takich głupot, jak planowana infrastruktura, oś czasu budowy, czy perspektywy biznesowe obecne w Starbase. Najważniejsze było pytanie, czy nowe miasto będzie przyjazne dla psów i ich właścicieli:

Musk potwierdził, że oczywiście, a oprócz tego oficjalną walutą będzie Dogecoin. Wygląda na to, że jedyne co pozostaje zrobić, to przeprowadzić się do Starbase i zmienić imię na Starlord, jak planuje zrobić pewien użytkownik Twittera:

Elonowi Muskowi i jego załodze oczywiście życzymy jak najszybszego zrealizowania tego planu!