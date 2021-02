Elon Musk i Microsoft stworzą samochód na podstawie pojazdów z gier HALO?

Elon Musk i Microsoft stworzą nowy samochód?

Elon Musk wyjawił kilka dni temu, że jest fanem serii gier HALO. Biznesmen i popularny internetowy śmieszek wyjaśnił, że to właściwie jedyna produkcja, dla której kiedykolwiek kupił konsole. Z tej okazji, ludzie z Microsoftu postanowili spróbować coś z tego powodu ugrać, proponując mu niejako współpracę.

Szef działu marketingu w Xboksie, Aaron Greenberg, szybko zareagował na słowa Elona Muska i odniósł się do nich na Twitterze. Menadżer postanowił publicznie zaproponować Muskowi współpracę, twierdząc, że "teraz definitywnie Xbox musi coś zrobić z Teslą". Sam miliarder na razie nie odpowiedział na słowa Greenberga, ale patrząc na wypowiedzi fanów, takie collabo mogłoby być dobrym PR-em dla obydwóch firm.

Zresztą sam Greenberg w swoim tweecie dodał za pomocą hashtagów pomysł na współpracę - ta mogłaby mieć coś do czynienia z Cybertruckiem oraz pojazdem Warthog z HALO. Strzelamy, że chodziło mu o przygotowanie specjalnej edycji auta Tesli, która byłaby inspirowana czterokołowcem z popularnej serii gier.

Greenberg szybko wyjaśnił, że Xbox i Tesla obecnie nie współpracują ze sobą przy żadnym projekcie, ale zachęcił jednocześnie użytkowników Twittera do tego, żeby dzielili się swoimi pomysłami. Jak sam stwierdził:

Jeśli podoba wam się ten pomysł albo macie jakiś inny, to dawajcie znać. Kto wie, może w przyszłości uda się coś zrobić!

Trzeba przyznać, że pojazdy są w sumie do siebie całkiem podobne. Niestety, nawet jeżeli do takiej współpracy by doszło, to prawdopodobnie nie byłby to pojazd produkowany masowo - a przynajmniej nie w wersji z karabinem maszynowym.

Chociaż z drugiej strony Elon Musk sprzedawał już miotacze ognia, więc może i broń palna nie jest mu straszna. Warthoga i Cybertrucka zobaczycie poniżej: