Elon Musk... nie został wpuszczony do seks klubu w Berlinie. Jaki był tego powód?

Elon Musk nie został wpuszczony do seks klubu w Berlinie

Jak podają zagraniczne media, Elon Musk był niedawno na swego rodzaju tournee po berlińskich seks klubach. Miliarder pojawił się w Niemczech na otwarciu pierwszego europejskiego Gigafactory Tesli. Korzystając z okazji, szef SpaceX postanowił zażyć tamtejszego życia kulturalnego i w trakcie dwóch wieczorów odwiedził trzy kluby nocne specjalizujące się w bardzo fizycznej zabawie.

Z raportów Vice, Sun i Reddita wynika, że Musk w piątek wieczorem pojawił się w klubie KitKat, gdzie obowiązuje bardzo restrykcyjny dresscode. Wejść do miejscówki można jedynie w strojach ze skróty, latexu, eleganckich sukniach, stroju do pływania, przebraniu superbohaterów albo nago. Niestety (albo i stety) nie wiemy, za kogo przebrał się Elon Musk.

Dzień później pojawił się w Sisyphos, które jest starym magazynem przerobionym na klub techno - miliarder tym razem przebrał się za Zorro. Następnie przyszedł czas na Berghain, który jest jednym z najbardziej znanych klubów techno na świecie. Tańce w rytm agresywnej muzyki to nie jedyna rozrywka przewidziana dla gości - w kompleksie znajdziemy bowiem kilka darkroomów, miejscówek VIP, które można zamknąć, a także toalety "mogące pomieścić grupę do 6 osób" i sprzątane za pomocą sprzętu używanego w rzeźniach.

Musk pojawił się pod klubem w sobotę wieczorem, co zresztą potwierdził na swoim Twitterze. Miliarderowi nie spodobał się jednak fakt, że na ścianie napisali "PEACE". Szef SpaceX zaczął cytować "Romeo i Julię" i w bardzo pokrętny i niezrozumiały sposób tłumaczyć, że nie mógł wejść do takiego miejsca.

Być może Muskowi tak naprawdę nie podobał się fakt, że często w Berghain trzeba czekać w kolejce 2 godziny, a potem i tak przejść naprawdę trudną selekcję. Co ciekawe, najbardziej znany ochroniarz klubu, Sven Marquardt jest dość znaną osobistością i udzielał nawet wywiadów takim magazynom, jak GQ.

I to właśnie pan Sven miał być kimś, kto nie wpuścił Muska do ekskluzywnego klubu. Jak w rozmowie z Vice stwierdził świadek całej sytuacji, ochroniarz nie wpuścił miliardera do Berghain, twierdząc, że szef SpaceX jest za bardzo "arogancki". Według postronnego uczestnika sytuacji: "Arogancja i ignorancja to takie cechy, których prawdziwi Berlińczycy nie mogą znieść. Zwłaszcza Sven".

Powodzenia następnym razem, panie Musk.