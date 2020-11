Elon Musk pokonał Billa Gatesa. Jest drugim najbogatszym człowiekiem na świecie

Kto jest najbogatszym człowiekiem na świecie? Na razie pierwsze miejsce na liście The Bloomberg Billionaires Index nadal należy do Jeffa Bezosa, ale druga lokata została zajęta przez Elona Muska. Założyciel Tesli i Space X zdetronizował Billa Gatesa.

Elon Musk bogatszy niż Bill Gates

Do niedawna Bill Gates - twórca firmy Microsoft był najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Czas płynie jednak nieubłaganie i nic nie stoi w miejscu. Na scenę wkroczył Jeff Bezos z marką Amazon i strącił koronę z głowy króla Windowsa. I chociaż to wciąż on zajmuje pierwsze miejsce w rankingu The Bloomberg, po piętach depcze mu Elon Musk, który właśnie przegonił Gatesa.

Musk uznawany jest za wizjonera. Nie tylko powołał do życia firmę produkującą zyskujące popularność samochody elektryczne, ale ma również w planach stworzenie w pełni funkcjonalnej usługi, pozwalającej na prywatne loty w kosmos. Jeśli osiągnie swój cel, całkowicie zrewolucjonizuje obraz świata. W końcu do tej pory w przestrzeń kosmiczną mogli się udać jedynie wybrańcy, pracujący przy rządowych programach kosmicznych. W 2020 roku dwóch astronautów SpaceX powróciło z pierwszej podróży w kosmos. Obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebywają cztery inne osoby wysłane tam przez Muska.

Chociaż Tesla zmaga się ostatnio z problemami związanymi z oskarżeniami o wady systemu zabezpieczenia kradzieżowego, firma wciąż zarabia miliardy dolarów. Przez ostatnie dwa lata wartość giełdowa firmy Muska wzrosła o 700 procent.

Elon Musk - ile wynosi jego majątek?

No dobrze, ale ile dokładnie warty jest majątek Elona Muska? Gates, który znajduje się obecnie na trzeciej pozycji rankingu ma 129 miliardów dolarów. Musk przegonił go dzięki 136 posiadanym miliardom. Obu panom daleko jednak do biznesmena stojącego na szczycie listy. Bezos może pochwalić się 183 miliardami dolarów.

Jest w tym zjawisku oczywiście pewien paradoks. Od wielu miesięcy siat pogrąża się w kryzysie gospodarczym spowodowanym pandemią koronawirusa. Biedni tracą posady, a niekiedy dach nad głową, tymczasem bogaci się bogacą. Miejmy nadzieję, że miliarderzy zrobią użytek ze swoich ogromnych przychodów i wykorzystają te środki, by pokonać COVID-19.