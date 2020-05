Elon Musk ponownie został ojcem. Syn dostał imię po wojskowym samolocie

4 maja 2020 roku na świat przyszło siódme dziecko Elona Muska. Milioner pochwalił się, że ma syna za pośrednictwem Twittera. Poinformował swoich fanów, że dziecko, jaka i jego matka - partnerka Muska Grimes, czują się dobrze. Zdradził też, jak nazywa się mały Musk.

Elon Musk ponownie ojcem

Nie ma chyba barwniejszej postaci XXI wieku niż Elon Musk. Wielu porównuje go do prawdziwej wersji Tony'ego Starka z filmów Marvela. Wizjoner, filantrop, miliarder - takimi słowami można określić właściciela Tesli i SpaceX.

Na Twitterze Muska pojawił się wpis, dotyczący szczęśliwego porodu siódmego potomka słynnego przedsiębiorcy.

" Z mamą i dzieckiem wszystko dobrze. "

Tak w lakonicznych słowach podsumował przyjście na świat swojego szóstego syna. Chłopiec jest pierwszym wspólnym dzieckiem Muska i kanadyjskiej piosenkarki. Wkrótce do sieci trafiło pierwsze zdjęcie milionera z synem.

Fani byli ciekawi jak świeżo upieczeni rodzice postanowili nazwać swoje pierwsze dziecko. Odpowiedź zaszokowała wszystkich.

Co oznacza imię dziecka Elona Muska?

Musk to osoba, która wychodzi myślami poza schemat. Nic więc dziwnego, że jego syn otrzymał bardzo nietypowe imię. W jednym z postów wierni fani miliardera pytali, jak nazywa się niemowlę. Musk zaskoczył swoją odpowiedzią wszystkich.

Trudno powiedzieć, czy X Æ A-12 Musk to prawdziwe imię, czy może żart przedsiębiorcy. Faktem jest jednak, że Grimes od dawna informowała fanów o swoim zamiłowaniu do nietypowych imion. Sama ma zamiar w przyszłości zmienić swoje imię na C. Bez względu na to, czy chłopiec rzeczywiście będzie nazywał się X Æ A-12 Musk, czy otrzyma bardziej tradycyjne imię, fani zaczęli zachodzić w głowę, co oznaczają tajemnicze litery.

Jedna z użytkowniczek Twittera twierdzi, że znalazła odpowiedź na nurtujące wszystkich pytanie. Imię to odniesienie do słynnej latającej maszyny wojskowej.

Według jednej z teorii zapis powinno odczytywać się jako X Ash Archangel, ponieważ "Æ" wymawia się jak "ash", a "Archangel" (archanioł) to kryptonim słynnego samolotu rozpoznawczego używanego przez CIA - A-12 Lockheed.

Pojawiła się jednak inna, biblijna teoria na temat tajemniczego imienia. Według innej użytkowniczki, "X", czyli 10 w rzymskim zapisie cyfrowym, odnosi się do liczby anielskiej, reprezentującej Boga i jego władzę na Ziemi. W Księdze Rodzaju dziesięciokrotnie pada bowiem stwierdzenie "rzekł Bóg". Księga Rodzaju po łacinie to Genesis, a Grimes ma w swoim dorobku piosenkę pod tym tytułem. Stąd wniosek, że "X" oznacza w rzeczywistości "Genesis". Czy za imieniem rzeczywiście kryje się anielska inspiracja? A może Musk zrobił sobie dowcip i dziecko dostanie pospolite imię jak Johnny, Billy lub Jack? O tym zapewne przekonamy się za jakiś czas.

