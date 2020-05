Elon Musk zmienił imię dziecka. Na jeszcze dziwniejsze

Problemy pierwszego świata to nic w porównaniu z rozterkami, jakie przeżywają ekscentryczni miliarderzy i tracący kontakt z rzeczywistością artyści. Wygląda na to, że syn Elona Muska i Grimes nie będzie nazywać się „X Æ A-12”, gdyż nie pozwala na to prawo. Gdy jednak jest ochota, znajdzie się sposób.