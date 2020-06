Empik Premium dalej za darmo. Firma przedłużyła promocję

Ze względu na pandemię koronawirusa, Empik udostępnił możliwość korzystania z ich usługi Premium całkowicie za darmo. Okazuje się, że promocja zostanie przedłużona przez firmę także na okres wakacyjny. Empik pokryje koszty między innymi dostawy zamówień kurierem i do paczkomatów.

Empik Premium za darmo. Promocja trwa dalej

Oprócz tego Empik Premium oferuje dostęp do pakietu tysięcy książek cyfrowych czy milionów utworów muzycznych oraz zniżek na zakupy w salonach i na Empik.com. Jak podkreśla firma, dzięki tym udogodnieniom użytkownicy Empik Premium od wprowadzenia programu zaoszczędzili łącznie już 144 milionów złotych i zyskali mnóstwo ciekawych opcji spędzania czasu. Przełożyło się to również na ciekawe dane oraz wnioski.

Rodzinna, analogowa rozrywka znów została doceniona w czasie pandemii. Oprócz gier planszowych, które już od jakiegoś czasu są bardzo popularną formą spędzania wolnego czasu, Polacy na nowo odkryli układanki. Puzzle zamówione w ciągu ostatnich trzech miesięcy przez użytkowników Empik Premium po ułożeniu pokryłyby całą powierzchnię Krakowa.

Kiedy okazało się, że nie można opuszczać własnego podwórka, klienci Empiku chętnie sięgali po trampoliny, ogrodowe baseny czy hulajnogi, by zapewnić rodzinie aktywność na świeżym powietrzu bez konieczności kontaktu z innymi. Do tego dodajmy 1 milion przesłuchanych audiobooków, 600 tys. przeczytanych e-booków i niemal 800 tysięcy książek papierowych, 160 tysięcy projektów kreatywnych oraz dziesiątki tysięcy seansów w domowym kinie. Przez ostatnie miesiące królowały książki – i to wśród czytelników w każdym wieku, a także analogowa rozrywka, tzw. DIY (Do It Yourself) oraz sport.