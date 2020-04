Empik i firma LPP wycofują się z 40 galerii handlowych. Powodem konsekwencje pandemii koronawirusa

4 maja 2020 roku otwarte zostaną w Polsce galerie handlowe. Niestety, w części z nich niektóre sklepy pozostaną zamknięte. Władze Empiku i LPP podjęły decyzję o rozwiązaniu umów z wybranymi galeriami, w wyniku konsekwencji, jakie wywołała pandemia koronawirusa.

Empik i LPP wycofują się z 40 galerii handlowych

Sklepy należące do LPP (między innymi House, Cropp, Sinsay, Reserved, Mohito) zajmują ok. 30% ogólnej wynajmowanej przez spółkę powierzchni w galeriach handlowych, co daje ok. 300 tys metrów kwadratowych. W oficjalnym oświadczeniu ujawniono, że sklepy wciąż pozostaną zamknięte, gdyż spółka postanowiła odstąpić od części umów dotyczących korzystania z powierzchni handlowych zawartych z właścicielami polskich galerii handlowych.

W oświadczeniu zarządu spółki czytamy:

" Wobec zaistniałych okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19 wykonywanie umów, o których mowa na dotychczasowych warunkach jest trwale niemożliwe, co uzasadnia skorzystanie przez LPP z przysługujących LPP uprawnień. "

Wiceprezes zarządu LPP ujawnił, że w marcu firma poniosła straty w wysokości ok. 120 milionów złotych. Sprawa nie jest jednak przesądzona. W swoim oświadczeniu władze spółki jasno zasygnalizowały, że są gotowe do negocjacji i podpisania nowych umów, zawierających warunki adekwatne do obecnej sytuacji. Problem stanowi przede wszystkim czynsz, którego dotychczasowa wysokość jest zdaniem spółki nie do przyjęcia.

" Czynsze na dotychczasowym poziomie nie są w żaden sposób uzasadnione biorąc pod uwagę ograniczony zakres usług, jakie w związku z restrykcjami w handlu mogą obecnie świadczyć galerie handlowe dla użytkowników lokali i swoich klientów. Brak dostosowania wysokości czynszów do obecnej sytuacji galerii handlowych oznaczałyby konieczność zamykania sklepów, a tym samym zwolnień pracowników, a tego za wszelką cenę staramy się uniknąć. Od kilku tygodni głośno mówimy o tragicznej sytuacji całego sektora handlu i usług. Jeśli chcemy obronić miejsca pracy, musimy jak najszybciej dostosować warunki prowadzenia działalności handlowej, w tym w szczególności kosztów najmu, do nowej rzeczywistości. Każdy dzień zwłoki w tej sprawie zwiększa ryzyko gigantycznej fali zwolnień. Dlatego musimy podejmować decyzje tu i teraz, opierając się na dostępnych metodach i bazując na dotychczasowej wiedzy o długotrwałych skutkach epidemii. [...] Jesteśmy świadkami bezprecedensowych i trwałych zmian w stosunkach gospodarczych i społecznych, które wymagają od wszystkich stron dostosowania się do nowej rzeczywistości. Jeśli właściciele centrów handlowych, nie dokonają weryfikacji sposobu rozliczania kosztów najmu, zmuszeni będziemy zlikwidować sklepy. Wciąż jednak wierzymy, że w oparciu o konstruktywny dialog z centrami handlowymi uda nam się wypracować rozwiązania uczciwe dla obu stron. "

- skomentował wiceprezes zarządu LPP, Sławomir Łoboda.

Podobną decyzję podjęła sieć sklepów Empik. Zarząd zaznaczył, że centra handlowe cieszą się coraz mniejszą popularnością, na rzecz sprzedaży online. Władze spółki podjęły zatem decyzję o wycofaniu się z ponad 40 galerii handlowych w Polsce, powołując się przede wszystkim na konsekwencje, jakie wywołała pandemia koronawirusa.