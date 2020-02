Escobar Fold 2 za 399 dolarów okazał się być Samsungiem Galaxy Fold wartym 2000 dolarów [WIDEO]

Pablo Escobar był bohaterem cieszącego się ogromną popularnością serialu „Narcos”. Nie umknęło to krewnym bossa narkotykowego, którzy chcieli od serwisu VoD miliarda dolarów za wykorzystanie wizerunku zmarłego.

Escobar Inc. to założone przez kartel legalne przedsiębiorstwo, które ma stać się nowym biznesowym imperium. Nieoficjalnie mówi się, że kapitał przedsiębiorstwa to zarobione na sprzedaży narkotyków pieniądze, które udało się z sukcesem wyprać.

Kolumbijczycy postanowili wydać wojnę producentom smartfonów, którzy zdaniem Escobara sprzedają bezużyteczne gadżety w wygórowanych cenach. Escobar Fold 1, pierwszy model oferowany przez producenta, wymierzony był w Apple.

Escobar Fold 2 z kolei promowany jest jako „zabójca Samsunga Galaxy Fold”. Uwaga: na filmie widać nieco golizny.

Znacznie więcej półnagich modelek można zobaczyć w klipie prezentującym smartfona Escobar Fold 2.

Jeden z youtuberów zajmujących się zagadnieniami technologicznymi postanowił sprawdzić, czy oferta Escobar jest prawdziwa. Zamówił anonimowo pierwszy model, ale otrzymał wiadomość, że otrzyma smartfon drugiej generacji.

Gdy Escobar Fold 2 dotarł do adresata okazało się, że „zabójca Samsunga Galaxy Fold ” jest sprzedawany znacznie taniej Samsungiem Galaxy Fold.

Escobar Fold 2 to Samsung Galaxy Fold z naklejoną imitującą złoto folią

Wystarczyło krótkie śledztwo, żeby odkryć prawdę. Youtuber skontaktował się z Escobar już oficjalnie i poprosił o wytłumaczenie oferowania Galaxy Folda w dużo niższej cenie. Otrzymał całkiem wyczerpującą odpowiedź.

Szef Escobar Inc. zdradził, że przedsiębiorstwo skupuje modele zwrócone przez konsumentów, nie spełniające wymogów jakościowych Samsunga lub pochodzące z nadwyżek magazynowych. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma możliwość oferowania smartfona w niższej, jak argumentuje Escobar bardziej adekwatnej do wartości urządzenia cenie.

Działalnością brata Pablo Escobara zainteresował się nawet Reuters, który odwiedził Kolumbię z kamerą.

Youtuber przyznał, że jego eksperyment się nie powiódł: chciał sprawdzić, czy zwykły kupujący może w ogóle liczyć na otrzymanie zamówionego smartfona. Teraz, gdy prawda o tym czym naprawdę jest Escobar Fold 2 wyszła na jaw, liczba śmiałków gotowych na zaryzykowanie i wpłacenie byłemu narkotykowemu bossowi 400 dolarów za telefon warty 2000 USD można wyraźnie wzrosnąć.

