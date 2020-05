Europejska Agencja Leków: jest skuteczny lek na COVID-19

Koronawirus SARS-CoV-2 jest szczególnie groźny, gdyż nie ma na niego leku. W razie komplikacji wywołanych przez COVID-19 lekarze mogą tylko podłączyć chorych do respiratora wspomagającego oddychanie i mieć nadzieję na to, że układ odpornościowy sam pokona wirusa.

Na całym świecie trwają więc wytężone prace nad opracowanie leku. Wygląda na to, że remdesivir, który był rozwijany przez lata jako środek na gorączkę krwotoczną Ebola, sprawdza się w walce z COVID-19.

Europejska Agencja Leków, ciało dopuszczające leki do użytku na terenie Unii Europejskiej, zapowiedziała zastosowanie w przypadku remdesivir przyspieszonej ścieżki rejestracyjnej. Eksperymentalny środek będzie mógł dzięki temu być stosowany jeszcze przed uzyskaniem całkowitej autoryzacji, co może potrać nawet kilka lat.

Europejska Agencja Leków zatwierdziła stosowanie remdesivir w walce z COVID-19. To nie koniec epidemii

Remdesivir to produkt amerykańskiego przedsiębiorstwa Gilaed Sciences. Jego antywirusowe działanie było testowane na przypadkach COVID-19 na całym świecie, także w Polsce, gdzie sprawdzano go na oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Wyniki z całego świata pokazują, że dzięki stosowaniu remdesivir z 15 do 11 dni skracał się czas powrotu do zdrowia chorych na COVID-19. Działanie środka porównywano z grupą kontrolną przyjmująca placebo.

Europejska Agencja Leków zapowiedziała, że remdesivir to nie jedyny środek, który daje obiecujące rezultaty. Identyczna przyspieszona rejestracja planowana jest w przypadku substancji bazujących na przeciwciałach monoklonalnych.

