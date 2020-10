Europejski wulkan jest na skraju erupcji, naukowcy biją na alarm. Co nam grozi?

Do końca 2020 roku zostało jeszcze niecałe trzy miesiące, a data już stała się synonimem wszelkich nieszczęść, kataklizmów i zła, które dzieje na świecie. Pożary w Australii, epidemia koronawirusa, kryzys i pożar w Czarnobylu to tylko początek. Silne trzęsienie ziemi, które nawiedziło Turcję, eksplozja sześciu wulkanów na raz w Indonezji, wyjątkowo żarłoczna szarańcza w Afryce i wybuch wulkanu Merapi na wyspie Jawa w Indonezji nie kończą tej tragicznej wyliczanki. 15 sierpnia 2020 ogniste tornado nawiedziło Kalifornię, a nieco później Huragan Laura dotarł do wybrzeży Ameryki. 07 września 2020 supertajfun Haishen nawiedził Japonię. Ewakuowano ponad 200 tys. mieszkańców.

Wulkan Grímsvötn szykuje się do erupcji

Od początku 2020 ludzkość walczy z niezliczonymi przeciwnościami losu. Czy zapowiedź końca świata spełnia się na naszych oczach? Oceńcie sami!

Islandzcy naukowcy ostrzegają, że tamtejszy wulkan Grímsvötn budzi się na nowo, co oznacza, że jego erupcja jest kwestią być może nawet kilku najbliższych dni. Jeśli do tego dojdzie, wulkaniczne popioły mogą opaść na Europę i sparaliżować ruch lotniczy dokładnie tak samo jak w 2011 roku.

" Obecnie stan wulkanu jest bardzo podobny do warunków poprzedzających erupcję w 2011 i 2004 roku "

- stwierdził Benedikt Ofeigsson, geolog z IMO, w rozmowie z portalem GlacierHub.

Grímsvötn to piąty co do wielkości wulkan w Europie. Znajduje się pod lodowcem Vatnajökull. O wzmożonej aktywności sejsmicznej poinformowało Islandzkie Biuro Meteorologiczne (IMO). Naukowcy zaobserwowali także rosnącą aktywność geotermalną. Poziom wody w jeziorze subglacjalnym, jest porównywalny z poziomem sprzed powodzi w 2004 i 2010 roku.

Każdy wybuch Grímsvötn sprawia, że lodowiec topnieje, a unosząca się czapa lodowa powoduje powodzie, które mogą być katastrofalne w skutkach. Stwierdzono również deformacje powierzchni kaldery, które niestety są bardziej zaawansowane niż przed ostatnią erupcją.

Erupcja zagrożeniem dla ruchu lotniczego

Sytuacja na Islandii nie wygląda zbyt optymistycznie. Podniesiono już alarm dla lotnictwa z zielonego na żółty. Doniesienia o możliwej erupcji są niepokojące, ponieważ islandzkie wulkany potrafią wpłynąć mocno na ruch lotniczy. A w dobie koronawirusa linie lotnicze i tak mają ogromne problemy.

Ostatnia erupcja Grímsvötn miała miejsce w maju 2011 roku, a pierwsze znaki zwiastujące wybuch zaobserwowano już w październiku 2010 roku. Pokrywa lodowca została przerwana 21 maja i wówczas zaczął się wydobywać popiół i pył. Chmura pyłu osiągnęła wysokość 20 km i sparaliżowała ruch lotniczy nie tylko nad Islandią, ale także Grenlandią, Szkocją i Norwegią. Odwołano prawie tysiąc lotów.

