Eurowizja Junior 2020 - oto teledysk do utworu reprezentantki Polski [WIDEO]

W trakcie Eurowizji Junior 2020 Ala Tracz zaprezentuje piosenkę "I’ll Be Standing" stworzoną przez Gromeego i Sarę Chmiel-Gromalę. W piątek 23 października pojawił się oficjalny teledysk promujący eurowizyjny utwór Polski.

Eurowizja Junior 2020 - oto klip do polskiej piosenki konkursowej

Jak czytamy w zapowiedzi klipu, wideo to opowieść o sile dziecięcych marzeń i determinacji w dążeniu do ich spełnienia. W klipie pojawia się natomiast historia młodej zawodniczki judo, która pomimo trudności uparcie dąży do realizacji własnych marzeń. W teledysku wystąpiła nastoletnia polska judoczka Natalia Bartnik.

Wideo do "I'll Be Standing" zobaczycie poniżej:

Za reżyserię i scenariusz teledysku odpowiada Pascal Pawliszewski. Artysta stworzył już m.in. klip do hitu "Superhero" Viki Gabor. Jak przypominamy, kawałek okazał się być zwycięską piosenką na Eurowizji Junior 2019. Sam Pawliszewski został natomiast wyróżniony za tamto wideo nominacją do Fryderyka.

Reżyser opowiedział również o klipie w oficjalnym oświadczeniu prasowym:

" "I'll Be Standing" w moim tłumaczeniu to historia opowiadająca losy młodziutkiej dziewczyny (niemal rówieśniczki Ali), która swoją determinacją, pracowitością i wiarą w marzenia osiąga wyznaczony przez siebie cel. Filozofia judo propaguje pewien uniwersalizm, prawdziwą wartością jest nie tyle osiągnięty cel (po zdobyciu szczytu na górze wyłaniają się kolejne do zdobycia), co sama droga, którą przebywa człowiek w procesie samodoskonalenia i rozwoju. "

Sam konkurs Eurowizji Junior 2020 odbędzie się już 29 listopada 2020 roku. Drugi rok z rzędu impreza została zorganizowana w studiu TVP w Warszawie. W finałowym występie wezmą udział reprezentanci 13 krajów.