Eurowizja Junior 2021 - oto teledysk do utworu reprezentantki Polski [WIDEO]

Zobaczcie, jak prezentuje się klip do piosenki ''Somebody", którą Sara James wykona na konkursie Eurowizji Junior w Paryżu.

Tegoroczna edycja Eurowizji dla Dzieci odbędzie się w Paryżu. Polskę będzie reprezentować Sara James z piosenką ''Somebody''. O wyborze zdecydowało jury specjalnego wydania „Szansy na sukces” oraz telewidzowie. Teraz poznaliśmy oficjalny teledysk do konkursowej piosenki.

Eurowizja Junior 2021: Sara James, polska reprezentantka, pokazała klip do piosenki ''Somebody''

Autorami "Somebody'' są m.in. Patryk Kumór i Dominik Buczkowski, którzy napisali utwory „Anyone I Want To Be” oraz „Superhero” – to właśnie z tymi singlami Roksana Węgiel i Viki Gabor triumfowały na Eurowizji Junior w 2018 i 2019 roku. Zobaczcie, jak prezentuje się klip promujący piosenkę polskiej reprezentantki:

Oglądaj

Jak podkreśla sama Sara:

Ten utwór jest bardzo bliski mojemu sercu. Jego przesłanie jest piękne w swojej prostocie – nie jesteś sam. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy przez panującą sytuację na świecie nasz wzajemny kontakt i relacje zostały mocno ograniczone, pamiętajmy o tym, że zawsze gdzieś jest ktoś, kto poda nam pomocną dłoń, gdy będziemy tego potrzebować. Tak samo jak ja nie jestem sama wiedząc, jakie wsparcie płynie do mnie ze strony mojej rodziny, przyjaciół, fanów. Chciałabym, żeby oni wszyscy wiedzieli, że ja też jestem. Dla nich i dzięki nim mogę spełniać swoje marzenia i jestem za to ogromnie wdzięczna. Razem możemy więcej i nie musimy się już bać.

Wokalistka postanowiła jak najlepiej przygotować się do występu, by godnie reprezentować nasz kraj podczas finału Konkursu. Impreza odbędzie się 19 grudnia 2021 w Paryżu.