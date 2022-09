Poznaliśmy polską reprezentantkę na Eurowizji Junior 2022. Posłuchajcie piosenki "Lot na księżyc" [WIDEO]

Podczas specjalnego odcinka programu "Szansa na Sukces" wyłoniono polskiego reprezentanta na Eurowizji Junior 2022. Na konkurs w Erywaniu zaprezentuje się 11-letnia Laura Bąkiewicz. Posłuchajcie, jak brzmi piosenka "Lot na księżyc".

Eurowizja Junior 2022: 11-letnia Laura Bąkiewicz będzie reprezentować Polskę [WIDEO]

W finałowym odcinku "Szany na Sukces" zobaczyliśmy czwórkę młodych wokalistów - wystąpili Natalia Smaś, Aleksander Maląg, Ida Wargskog oraz Laura Bączkiewicz. Polskę będzie reprezentować na Eurowizji 11-letnia Laura Bączkiewicz, która tego dnia zaśpiewała "Hold My Hand" Lady Gagi. W drugim etapie konkursu wykonała utwór "Lot na księżyc" ("To The Moon") i to właśnie ten utwór usłyszy publiczność podczas Eurowizji Junior 2022 w Erywaniu.

Laura Bączkiewicz jest z Konina i uczy się śpiewu w Studiu Piosenki Estradowej Hit. Od dwóch lat zajmuje się dubbingiem. Młoda wokalistka już wcześniej wzięła udział w talent show - w "The Voice Kids 5" dostała się do finałowej dziesiątki.

W poprzednim roku Polskę na Konkursie Eurowizji Junior reprezentowała Sara James, która zajęła drugie miejsce. Wokalistka ostatnio dostała się do amerykańskiego "Mam Talent", gdzie zajęła 5. miejsce. W finale dziewczyna wykonała cover Kate Bush "Running up to that Hill" i otrzymała owacje na stojąco.