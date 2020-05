Eurowizja Junior znowu w Polsce. Organizatorzy podali oficjalne szczegóły imprezy

Na świecie nie brakuje fanów konkursu Eurowizji dla najmłodszych. Wszyscy ci, którzy wyczekują konkursu mogą odetchnąć z ulgą - impreza się odbędzie. Gospodarzem wydarzenia ponownie będzie Polska. Organizatorzy zdradzili właśnie oficjalne szczegóły dotyczące rywalizacji.

Eurowizja Junior 2020 w Warszawie. Kiedy się odbędzie?

Podczas koncertu "Światło dla Europy" padły oficjalne informacje zapowiadające Eurowizję Junior 2020. Impreza zostanie zorganizowana w Warszawie, a młodzi wykonawcy powalczą o upragniony tytuł zwycięzcy konkursu już 29 listopada 2020 roku.

W tym roku hasłem przewodnim Eurowizji dla młodych będzie "Move the world", co można przetłumaczyć jako "Porusz światem". Do sloganu nawiązuje także logo w kształcie kuli ziemskiej, a jak podaje Telewizja Polska, hasło nawiązuje do idei działania, jakie każdy z nas może podjąć dla dobra całego świata.

Ostatnie lata w Eurowizji Junior są dla Polski bardzo owocne. W 2018 roku dzięki Roksanie Węgiel nasz kraj odhaczył pierwsze, historyczne zwycięstwo w konkursie. Dzięki temu rok później organizacja wydarzenia przeniosła się do Gliwic, gdzie również odnieśliśmy sukces. W 2019 roku podczas imprezy triumfowała Viki Gabor, a Polska stała się jedynym krajem, któremu udało się zwyciężyć konkurs dwa razy z rzędu.