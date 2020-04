Ezra Miller dusił fankę? Gwiazdor "Ligi Sprawiedliwości" uchwycony na szokującym nagraniu [WIDEO]

Gwiazdor "Ligi Sprawiedliwości" stał się bohaterem medialnej burzy, po tym, jak do sieci trafiło szokujące wideo. Ezra Miller atakuje na nim kobietę, zaczyna ją dusić i przewraca ją na ziemię. Co rzeczywiście zaszło na nagraniu?

Ezra Miller dusił fankę?

27-letni aktor zdobył wielką popularność w 2017 roku dzięki roli Barry'ego Allena - superszybkiego bohatera DC znanego lepiej jako Flash. Udział w "Lidze Sprawiedliwości" stał się jedną z gwiazd Hollywood, co pozwoliło mu na udział w kolejnej głośnej serii filmowej - "Fantastycznych zwierzętach".

Miller przygotowuje się obecnie do powrotu do roli Flasha w nadchodzącym solowym filmie o tym superherosie. Twórcy czekają, aż zakończy się epidemia koronawirusa, żeby wejść na plan. Jednak wideo, które trafiło do sieci, może przekreślić karierę aktora. Nagranie, na którym Miller zachowuje się agresywnie w stosunku do postronnej kobiety, rozeszło się natychmiastowo po internecie.

" Obejrzałam to nagranie, na którym Ezra Miller dusi kobietę chyba z 50 razy. Lmfao czy to ta fałszująca, sympatyzująca z gliniarzami, kradnąca styl narcystyczna biała ikona? "

Na trwającym kilka sekund nagraniu widzimy, jak zadowolona i uśmiechnięta kobieta podchodzi do Millera i żartuje, mówiąc, że chce się bić. Aktor podchodzi, pytając: "Chcesz się bić? Naprawdę tego chcesz?", po czym łapie ją za gardło. Następnie mężczyzna przewraca fankę na ziemię, cały czas zaciskając dłonie na jej szyi. Z offu słychać, jak operator kamery stara się uspokoić Millera.

Co stało się na powyższym nagraniu? Ezra Miller udusił kobietę. Powinien trafić przed sąd! Nie ma co wyciągać pochopnych wniosków. Lepiej poczekać na dalsze wyjaśnienia Robią sobie jaja i wielkie halo

Wideo pojawiło się po raz pierwszy w sieci w niedzielę 5 kwietnia 2020 roku na serwisie Reddit. Według internautów do zdarzenia doszło na ulicach Rejkiawiku. Warto jednak zaznaczyć, że kilkusekundowy fragment został pozbawiony kontekstu. Widzimy jedynie atak Millera. Nie wiadomo, co stało się przed nim i tuż po nim. Niewykluczone, że całe nagranie jest formą żartu, co sugerowałoby zachowanie atakowanej kobiety. Nagranie wywołało też mieszane reakcje fanów. Jedni uważają, że aktor powinien zostać potępiony, inni wolą poczekać na jego wytłumaczenia dotyczące tej niecodziennej sytuacji.

