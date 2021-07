FIFA i Pro Evo Soccer staną się grami free-to-play z mikrotransakcjami? Zaskakujące informacje

FIFA i Pro Evo Soccer jako gry free-to-play z mikrotransakcjami?

Czyżby FIFA miała stać się darmowa do grania? Tak możemy przeczytać w nowych plotkach, które pojawiły się niedawno w internecie - wiemy jednak na pewno, że to nie odbędzie się w przypadku Fify 22, która zmierza już na pecety i konsole obydwóch generacji.

Oczywiście wieści pojawiły się kilka dni po tym, gdy Konami oficjalnie poinformowało o rebrandingu ich piłkarskiej serii - mowa o Pro Evolution Soccer. Produkcja ma zmienić tytuł na eFootball, a także przejść na model free-to-play, oferując graczom aktualizacje w trakcie sezonu. W zamian za to gra miałaby oczywiście bardziej postawić na zarabianie z mikrotransakcji.

Nowe informacje dotyczące Fify pochodzą z miejsca całkiem średniego - podzielił się nimi bowiem insider Donk, który stwiedził, że nowa FIFA 23 będzie już free-to-play, a także doda do serii bardzo ważną funkcję, a mianowicie crossplay. To oznacza, że użytkownicy wszystkich sprzętów będą mogli zagrać spotkania wieloosobowe przeciwko sobie.

A czemu FIFA 23 miałaby przejść na model free-to-play jak eFootball/PES? Ponieważ i tak większość zarobków z tej produkcji pochodzi z mikrotransakcji. Wyeliminowanie "progu wejścia", którym jest zakupienie pełnej wersji gry, spowodowałoby, że prawdopodobnie mnóstwo osób byłoby skorych do wypróbowania FIFY 23 za darmo, a potem wydania pieniędzy na zakupy w grze.

Oczywiście na razie to tylko pusta plotka wydana przez jednego z fanów/insiderów ze świata Fify. Z drugiej strony wydaje się to być naturalnym krokiem ze strony Electronic Arts - skoro ich największy "konkurent" zamierza skorzystać z przejścia na free-to-play, to trudno sobie wyobrazić, by FIFA miała pozostać dłużna. Zwłaszcza, jeśli może to być dla nich lukratywny ruch.

FIFA 22 ma zadebiutować w sklepach już 1 października 2021 roku na PC oraz konsole PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.