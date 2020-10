Facebook, Google i Amazon na celowniku UE. "Internet jest niszczony"

Jak podaje portal Onet, powołując się na "Financial Times", władze Unii Europejskiej pracują nad listą gigantów informatycznych, których zamierzają poddać surowszym regulacjom. W ten sposób Bruksela będzie starała się skłonić koncerny jak Google czy Facebook do lepszych praktyk i zapobiec niszczeniu konkurencji w sieci.

Zobacz też: Amnesty International: Facebook i Google zagrożeniem dla praw człowieka

Nowe regulacje unijne dla gigantów IT

Na specjalnej liście UE ma znaleźć się ok. 20 wielkich graczy IT, których będą obowiązywały dodatkowe restrykcje, takie jak konieczność dzielenia się danymi z mniejszymi firmami czy wymóg prowadzenia biznesu w bardziej przejrzysty sposób. Władze Unii chcą stworzyć narzędzie, które będzie wymuszało na gigantach informatycznych zmianę praktyk, gdyż dotychczasowe zdają się nie zdawać egzaminu. Potężne firmy za nic mają nakładane na nie kary pieniężne, traktując je jako koszty prowadzenia działalności.

O planach UE redakcji "Financial Times" opowiedziała osoba obracająca się w kręgach decyzyjnych wspólnoty. Jak czytamy:

" Internet, który znamy, jest niszczony. Wielkie platformy są agresywne, płacą małe podatki i niszczą konkurencję. Nie chcemy takiego internetu. "

Facebook, Google, Amazon na celowniku UE

Oficjalnie nie podano jeszcze nazw firm, które mają znaleźć się w unijnym zestawieniu, ale jest praktycznie pewne, że będą wśród nich Facebook, Google czy Amazon. Kryteria, jakie mają decydować o obecności na rzeczonej liście, nie pozostawiają wątpliwości. Są to m.in. udział giganta IT w rynku, łączna liczba jego użytkowników oraz siła rynkowa, która wymusza na mniejszych graczach używanie jego platformy do prowadzenia własnej działalności.

Czy w ten sposób włodarzom UE uda się choć trochę osłabić pozycję gigantów informatycznych w Europie czy jedynie zaognią stosunki z amerykańskimi firmami? O tym przekonamy się zapewne już niebawem.