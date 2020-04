Facebook bierze się za walkę z łamaniem obostrzeń. Będzie usuwał z serwisu

Epidemia COVID-19 to doskonały czas dla zwolenników teorii spiskowych. Co chwila pojawiają się nowe pomysły dotyczące genezy zarazy, jej celu oraz prawdziwych beneficjantach, stojących za „planem eksterminacji ludzkości”.

Oberwało się już Billowi Gatesowi, który co prawda ostrzegał przed możliwością wybuchu epidemii już w 2015 roku (i niestety nikt go wtedy nie posłuchał), ale ponieważ finansuje kilka równolegle prowadzonych prac nad stworzeniem szczepionki, chce w ten sposób „dokonać redukcji ludności wśród osób starszych”.

Fałszywych informacji pojawia się na Facebooku coraz więcej i coraz częściej zaczynają mieć one negatywne konsekwencje w rzeczywistości. W Wielkiej Brytanii i Holandii doszło na przykład do podpaleń masztów komórkowych, gdyż w sieci zaczęły krążyć fake newsy o tym, że to 5G wywołuje COVID-19.

Facebook będzie usuwał treści nawołujące do łamania izolacji społecznej

Serwis społecznościowy ma w czasie epidemii mnóstwo roboty, jako że fałszywe informacje pojawiają się z każdej strony.

" Facebook usuwa fałszywe treści, które stanowią zagrożenie dla ludzi – setki tysięcy takich szkodliwych treści zostało usuniętych z platformy. W przypadku innych, nieprawdziwych treści, które nie stanowiły jednak bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia, Facebook dołączał do nich ostrzeżenia na temat wątpliwej wiarygodności oraz faktyczny kontekst. W marcu takie ostrzeżenia zostały dołączone do ponad 40 milionów wpisów na temat COVID-19 na podstawie ponad 4 tysięcy artykułów sprawdzonych przez niezależnych weryfikatorów. 95% osób, które zobaczyły ostrzeżenia nie otworzyło oryginalnej treści. "

Nowy sposobem na walkę z dezinformacją na temat COVID-19 ma być automatyczne usuwanie wydarzeń, które nawołują do łamania zasad izolacji społecznej.

Posłuchaj podcastu

Serwis będzie sprawdzał, czy wprowadzane przez rządy regulacje i obostrzenia pozwalają na zorganizowanie rozpatrywanego wydarzenia. Jeśli okaże się, że pomysł organizatorów jest sprzeczny z wytycznymi, będzie on usuwany z Facebooka.

Zobacz także: Mandat za brak maseczki. Ile wynosi kara za brak osłony ust i nosa?