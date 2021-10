Facebook podobno postanowił zmienić nazwę. Szykuje się rebranding platformy?

Facebook niedługo zmieni swoją nazwę?

Jak podaje The Verge, Facebook planuje zmienić swoją nazwę jeszcze w październiku 2021 roku. Ta miałaby bardziej skupiać się na roli firmy w budowaniu internetu, a także reflektować to, jakie platformy należą do Facebooka - chodzi tu głównie o Instagrama, WhatsAppa i Oculusa. Zmiana nazwy powinna zostać potwierdzona już 28 października 2021 roku podczas konferencji Facebook Connect, aczkolwiek istnieje szansa, że stanie się to wcześniej.

Według doniesień, nazwa nie jest nawet znana w biurach Facebooka, chociaż może być związana z Horizon, czyli serwisem VR-owym od firmy. Sam Mark Zuckerberg zapowiedział, że serwis może się potencjalnie skupiać na koncepcie metaverse, czyli połączenia wirtualnego i rzeczywistego świata:

Metaverse to będzie nasz główny cel i moim zdaniem to ogromna część tego, w jaki sposób internet będzie ewoluował po uogólnieniu mobilnej sieci. Moim zdaniem to będzie też kolejny rozdział naszej firmy. Naprawdę wierzę w to, że to będzie przyszłość internetu.

Zmiana nazwy raczej nie wpłynie na to, jak serwis będzie funkcjonował w codziennych sytuacjach. Prawdopodobnie będzie przypominał to, co zrobiło Google kilka lat temu, czyli ujednolici nazwy swoich produktów.

Warto też zaznaczyć, że zmiana nazwy przez Facebooka może być spowodowana wieloma kontrowersjami związanymi z platformą. Ta była już oskarżana o pomaganie w dezinformacji, wycieki miliardów danych osobistych, czy wielogodzinne awarie, które niedawno dotknęły serwisy od FB.

Potencjalny rebranding miałby być więc szansą na zdobycie tabula rasa wśród użytkowników, którzy potencjalnie odwrócili się od Facebooka w ostatnim czasie - zwłaszcza wśród osób młodszych, korzystających raczej z Instagrama i TikToka.