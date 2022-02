Facebook traci dziennych użytkowników pierwszy raz od startu platformy. Czy nadchodzi koniec serwisu?

Facebook pierwszy raz w historii traci użytkowników

Nadszedł ten moment, kiedy Facebook w końcu zakończył swój ciągły wzrost. Jak poinformowała firma Meta w swoich oficjalnych statystykach, po raz pierwszy w swojej 18-letniej historii, najpopularniejsza platforma społecznościowa zanotowała stratę dziennych użytkowników.

Jak podaje The Washington Post, Facebook przez ostatnie 3 miesiące 2021 roku, Facebook notował dziennie 500 tysięcy mniej aktywnych użytkowników (wciąż notując wyniki na poziomie 1,93 miliardów loginów). Jak sugeruje publikacja, głównym powodem tych (na pierwszych rzut oka) nikłych strat, jest włączenie się do rynku krajów afrykańskich i południowoamerykańskich, które nie korzystają z FB, a także stały, nierosnący poziom użytkowników w Europie i USA.

Do tego dodajmy stałą rosnącą popularność TikToka wśród osób młodszych i Facebook ma teraz nie lada gratkę - niby 500 tysięcy użytkowników to nie jest dużo, kiedy mówimy o serwisie, który dziennie odwiedzają miliardy osób. Giełda jednak szybko zareagowała na wieści i w ciągu niecałej doby ceny udziałów FB spadły o 25%, co spowodowało, że wartość Facebooka wyniosła 200 miliardów dolarów mniej, niż jeszcze 24 godziny wcześniej.

Trudno się jednak spodziewać tego, by wieściami przejął się Mark Zuckerberg. Szef firmy Meta i założyciel Facebooka ma już na celowniku kolejny projekt. Tym ma być Metaverse, które jest fancy nazwą dla wirtualnej rzeczywistości.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Zuckerberga sprzed kilku miesięcy:

Następna platforma będzie jeszcze bardziej immersywna - to będzie ucieleśniony internet, w którym sam doświadczasz wszystkiego, nie tylko na to patrzysz. To się nazywa metaverse i dotknie wszystkich naszych produktów. Głównym elementem metaverse będzie poczucie bycia - czy z inną osobą, czy w innym miejscu. Dlatego jesteśmy tak skupieni na budowie metaverse.

Pierwsze próby wprowadzenia Metaverse na rynek mają się odbyć jeszcze w 2022 roku.