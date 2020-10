Facebook wprowadził pakiet wspierający LGBT+. Polska na "czarnej liście"

Z okazji Coming Out Day, którego idea ma wspierać społeczności LGBT+, Facebook wprowadził pewne nowości. W 2020 roku były to dodatkowe naklejki. Akcja ominęła jednak Polskę, która znalazła się na swoistej "czarnej liście" internetowego magnata.

Facebook rezygnuje z naklejek wspierających LGBT+ w Polsce

Coming Out Day został ustanowiony w 1988 roku i upamiętnia marsz osób LGBT w Waszyngtonie. Manifestacja, która odbyła się rok wcześniej, zgromadziła około 500 000 osób domagających się zrównania ich praw.

Z okazji tegorocznego święta Facebook udostępnił zestaw naklejek i innych elementów pozwalających wyrazić wsparcie dla środowisk LGBT+.

Akcja ominęła jednak Polskę, która znalazła się na liście krajów szykanujących mniejszości seksualne i stanowiących dla nich zagrożenie. Koncern Marka Zuckerberga jakiś czas temu wpisał Polskę na czarną listę, obok takich państw jak Afganistan, Algieria, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Białoruś, Butan, Brunei, Djibouti, Egipt, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Kuwejt, Liban, Libia, Malediwy, Malezja, Maroko, Mauretania, Nepal, Oman, Pakistan, Palestyna, Rosja, Sahara Zachodnia, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tadżykistan, Tunezja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Należący do grupy Facebook Tinder już jakiś czas temu wydał komunikat dla osób przyjeżdżających do Polski. Przestrzega w nim, że "w tym kraju mniejszości LGBT+ są zagrożone".

W ramach tegorocznej akcji na Facebooku pojawiło się tęczowe logo z hashtagiem #ComingOut2020 grafiki oraz poradniki dla społeczności LGBT. Poradniki przygotowały fundacje w tym m.in. Sara Foundation czy It Gets Better Project. Grafiki można wykorzystywać we wpisach czy komentarzach, a także udostępniać je poprzez Messenger.

Czy uważasz, że osoby LGBT mają w Polsce mniejsze prawa niż inni? Tak Nie Nie mam zdania

Zobacz również: Tuchów nie dostał pieniędzy od UE przez „strefy wolne od LGBT”. Radny PiS: "Można żyć biednie, ale godnie"