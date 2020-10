Facebook wreszcie zakazał wszelkich treści negujących Holokaust. Będą bany

Na Facebooku pojawia się wiele informacji - także tych nieprawdziwych. Swoje treści mogą publikować za pośrednictwem portalu wszyscy - specjaliści, naukowcy, a także płaskoziemcy, antycovidowcy czy tzw. foliarze. Zdarzały się także wpisy podważające lub zniekształcające historię związaną z Holokaustem. Facebook będzie z nimi walczył.

Każdy, kto umieści na Facebooku wpis, który "zaprzecza lub zniekształca informacje o Holokauście" musi liczyć się z banem. Prezes portalu, Mark Zuckerberg ogłosił zmianę polityki serwisu. Ekipa Facebooka zdecydowała, że szkody związane z bagatelizowaniem czy zaprzeczaniem tragedii Holokaustu są na tyle duże, że należy w tym zakresie ograniczyć wolność wypowiedzi.

Zuckerberg przyznaje, że decyzja o częściowej cenzurze w żadnym wypadku nie należy do łatwych i oczywistych.

Moje własne myślenie ewoluowało, gdy widziałem dane na temat wzrostu przemocy na tle antysemickim. Wytyczenie właściwej granicy między tym, co jest, a co nie jest dopuszczalne to trudne decyzje. Jednak przy obecnej kondycji świata uważam, że nasze postanowienie jest słuszne. "