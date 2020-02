Fałszowanie miodu przynosi więcej pieniędzy niż handel kokainą. Przyczyną wymieranie pszczół

Miód i alkohol etylowy to produkty żywnościowe, które się nie psują, o ile są czyste. Ten pierwszy jest przysmakiem młodszych, drugi konsumują podczas zabaw dorośli. Jak się okazuje, oba mogą być fałszowane.

Miód stał się produktem deficytowym. Polskie i europejskie pasieki nie są w stanie zaspokoić potrzeb rynku, gdyż od lat obserwujemy wymieranie pszczół. Eksperci wskazują, że przyczyn jest wiele: trujące dla owadów pestycydy, ograniczanie ich naturalnego habitatu oraz monokultura rolnicza, ograniczająca dostęp do pożywienia. Powody tłumaczy Wojciech Janek z Honey Revolution.

"

Jeśli na określonym obszarze rośnie wyłącznie rzepak, to w momencie jego kwitnienia pszczoły mają bardzo dużo pokarmu, a po przekwitnięciu tracą źródło pożywienia, co prowadzi do osłabienia kolonii i śmierci pszczół. Jest wiele powodów cywilizacyjnych, które tworzą nieprzyjazne warunki dla pszczół. "