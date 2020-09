Fan Marvela stworzył prawdziwe pięści Hulka. Jest nimi w stanie przebić ścianę

Supersiła to zdolność, o jakiej marzą setki osób na całym świecie. Niekoniecznie muszą być to fani komiksów. Tak się jednak składa, że jedną z najsilniejszych postaci zarówno w MCU, jak i uniwersum Marvel Comics jest Hulk. I to właśnie on stał się symbolem tej nadludzkiej zdolności. Okazuje się, że jego moce można przenieść do prawdziwego świata. Przynajmniej częściowo.

Hulk - powstały pięści herosa przebijające ścianę

Bycie dzieckiem ma wiele plusów. Wyobraźnia w tym okresie życia działa o wiele intensywniej niż w późniejszych latach. Kilkulatek supersiłę może zyskać dzięki pewnym symbolom. Prawdopodobnie z tego powodu zabawka firmy ToyBiz stworzona niemal dwadzieścia lat temu cieszy się do dziś tak dużą popularnością. Mowa o dłoniach Hulka, w które można włożyć własne pięści i udawać, że jest się niezwyciężonym zielonym potworem.

Niektórych dziecięca fantazja jednak nie opuszcza nawet w dorosłym życiu. Allen Pan - inżynier i entuzjasta popkultury prowadzący kanał na YouTube o nazwie Allen Pan - Sufficiently Advanced został zainspirowany gadżetem z dzieciństwa i postanowił powołać do życia coś pomiędzy zwykłą zabawką, prawdziwymi mocami Hulka. Przedmiot, który naprawdę potrafi niszczyć. Proces powstawania pięści Hulka uwiecznił w jednym ze swoich ostatnich filmów.

Pan stworzył model z ołowiu. Każda z metalowych dłoni waży ponad 15 kilogramów. Sama masa pięści powinna dać wyobrażenie, jak niebezpiecznym przedmiotem są sztuczne ręce Hulka. Po wcieleniu planu w życie youtuber postanowił przetestować swój wynalazek na różnego rodzaju obiektach doświadczalnych - plastikowym pojemniku z miodem, starym laptopie, puszcze napoju gazowanego, arbuzie, desce, modelu ludzkiej głowy, modelu Hulkbustera z klocków LEGO, betonowym pustaku i w końcu ceglanej ścianie.

Jak widać, Panowi udało się (przynajmniej po części) pozyskać moce Hulka. Skoro mężczyzna o przeciętnej budowie ciała wykorzystujący ołowiane rękawice jest w stanie czynić takie szkody, aż trudno sobie wyobrazić, jak niebezpieczny byłby prawdziwy Hulk. Na szczęście to jedynie fikcyjna postać, której przygody możemy śledzić tylko w filmach i komiksach.

