Fani Deppa stworzyli petycję przeciw jego byłej żonie. Zebrali już ponad milion podpisów

Fani Johnny'ego Deppa nie przestają wierzyć w niewinność aktora, chociaż sąd orzekł, że można nazywać go "damskim bokserem". Za oskarżenia spoczywające na aktorze chcą zemścić się na jego byłej żonie - Amber Heard.

Petycja przeciwko byłej żonie Johnny'ego Deppa

Johnny Depp został określony przez gazetę "The Sun" mianem "damskiego boksera". W artykule chodziło o jego relację z Amber Heard, wobec której miał stosować przemoc. Depp nie przyznał się do winy i złożył pozew przeciwko "The Sun" o zniesławienie. Aktor przegrał proces, a sąd orzekł, że gazeta użyła sformułowania słusznie. W związku z takim obrotem spraw, Depp stracił rolę Grindelwalda w serii "Fantastyczne zwierzęta".

Fani Deppa stworzyli petycję przeciw Amber Heard

Wielbiciele aktora nie mogą się pogodzić z tym stanem rzeczy. Za brak Deppa w filmie obwiniają Amber Heard, której chcą dać nauczkę. Fani aktora stworzyli petycję przeciwko aktorce.

Osoby stojące murem za Johnnym Deppem domagają się usunięcia jego byłej żony z obsady do filmu "Aquaman 2". Fani opublikowali petycję za pośrednictwem chance.org i otrzymali już przeszło milion głosów poparcia inicjatywy.

Chociaż podpisów ciągle przybywa, petycja raczej skończy się fiaskiem. Twórcy filmu bowiem potwierdzili już rolę Heard w produkcji.