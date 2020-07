Pisarz George R.R. Martin po raz kolejny nie spełnił złożonej fanom obietnicy. Minął właśnie termin, który autor wyznaczył sobie na skończenie kontynuacji "Gry o tron" pod tytułem "Wichry zimy". Obiecał, że jeśli się nie wyrobi, czeka go surowa kara. Czy tej obietnicy też nie dotrzyma?

"Gra o tron" - George R.R. Martin trafi do więzienia?

"Pieśń lodu i ognia" zadebiutowała prawie 30 lat temu. Od tego czasu Martin nie był w stanie napisać dwóch ostatnich części historii o Westeros. Najdziwniejsze w całej tej sytuacji jest fakt, że serial "Gra o tron", będący adaptacją dzieła pisarza, zdążył już wyprzedzić fabułę wciąż nieskończonej sagi. Czytelnicy zostali na lodzie.

Ostatnia powieść sagi "Taniec ze smokami" ukazała się w 2011 roku. Od tego czasu wierni fani wciąż czekają na dwie ostatnie książki, które mają być zakończeniem historii walki o Żelazny Tron. Martin jednak nie kwapi się do pracy. W maju 2019 roku zapowiedział, że jeśli "Wichry zimy" nie trafią do sprzedaży do 29 lipca 2020 roku, czyli otwarcia 78. edycji World Science Fiction Convention w Nowej Zelandii, fani mogą zamknąć go w celi. Termin premiery książki właśnie minął, a dalszych losów mieszkańców Westeros jak nie było, tak nie ma.

To nie pierwszy raz, kiedy Martin nie dotrzymał terminów. Oryginalnie pisarz miał zamiar skończyć sagę, zanim zakończy się serial HBO. Premiera "Wichrów zimy" miała odbyć się w 2016, 2017 i 2018 roku. Nie doszła jednak do skutku do dziś. W jednym z wpisów na swoim blogu pisarz obiecał jednak, że książka ukaże się w 2021 roku, bo poczynił już duże postępy w pracach nad "Wichrami zimy".

Oczywiście fakt tak długiej pracy Martina nad sagą wynika z faktu, że najkrótsza z części ma ponad 700 stron. Nie jest więc łatwo napisać tak dużą objętościowo książkę, która sensownie domykałby wszystkie wątki rozpoczęte przed laty. Fani są jednak oburzeni i półżartem, półserio domagają się rzeczywistego zamknięcia Martina w celi. Mają nadzieję, że wówczas musiałby w końcu skończyć powieść. To kontrowersyjny pomysł, ale skoro konwencjonalne sposoby nie skutkowały, to może warto spróbować?

Czekasz na ''Wichry zimy"? Tak Nie wiem Nie

Zobacz też: George R.R. Martin potwierdził, że kolejny prequel "Gry o tron" to historia Targaryenów