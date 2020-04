Fani Pink Floyd zorganizowali zlot mimo pandemii. Zabawę przerwała policja

Zakaz zgromadzeń, zamknięte puby, bary, restauracje, brak możliwości spotkań ze znajomymi i uczestnictwa w koncertach niektórym bardziej daję się we znaki. Za muzyką na żywo zatęsknili mieszkańcy New Jersey, którzy mimo wszechobecnych zakazów postanowili zorganizować koncert.

Zlot fanów Pink Floyd przerwany przez policję

Jak czytamy w oświadczeniu policji, kilkoro muzyków w Rumor wyszło na ulicę, podłączyło gitary, wzmacniacze i mikrofony i rozpoczęło występ. Coverband grupy Pink Floyd po kolei odgrywał największe hity rockowej legendy. W wydarzeniu uczestniczyli również słuchacze, którzy rozsiedli się na trawie i beztrosko nucili ulubione kawałki. Biorąc pod uwagę okoliczności w jakich zorganizowano wydarzenie, interwencja służb porządkowych była nieunikniona.

Na miejscu pojawiła się policja, która próbowała rozproszyć tłum, jednak spotkała się z bardzo wulgarnym potraktowaniem. Grupa uczestników zbiorowiska zaczęła wyzywać funkcjonariuszy krzycząc "Jeb*ć policję" czy "Witamy w nazistowskich Niemczech". Zespół również niewiele sobie robił z sytuacji i grał dalej. Muzyka ucichła dopiero w połowie "Wish You Were Here", a muzycy "zeszli ze sceny".

Policjanci nie ukrywają, że z przykrością przerwali występ, jednak należy to do ich obowiązków, a mieszkańcy New Jersey powinni to uszanować, podobnie jak obowiązujące podczas pandemii przepisy.

" Departament Policji w Rumson nie czerpie przyjemności z rujnowania niczyjej zabawy. Jednak wszyscy jesteśmy teraz odpowiedzialni za siebie nawzajem i konieczne jest poważne potraktowanie pandemii i przestrzeganie wymogów mówiących o zachowaniu odpowiedniego dystansu. Powinniśmy też być wzorem do naśladowania dla naszych dzieci oraz pamiętać, żeby być dla siebie bardziej wyrozumiałymi w tych trudnych czasach. Prosimy o wykorzystanie tego incydentu jako przestrogi. Jeśli będziemy musieli znów interweniować w sprawie podobnych imprez, nasze podejście będzie stanowcze. Wszyscy uczestnicy takich zgromadzeń będą oskarżeni o łamanie prawa. Jesteśmy w tym razem i musimy być mądrzejsi. "

Komendant Scott Paterson poinformował, że sprawa jest badana przez Departament Policji w Rumson, mieszkańcom postawiono już odpowiednie zarzuty.