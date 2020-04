Fani "Wiedźmina" opanowali grę "Animal Crossing", tworząc muzykę, postaci i ubrania z serialu

Gra pozwala na wiele swobody w kwestii wyglądu nie tylko naszej wyspy, ale również awatara, a nawet ścieżki dźwiękowej "Animal Crossing". Prosty, aczkolwiek skuteczny system personalizacji bohaterów i tworzenia muzyki daje nam wolną rękę w kreowaniu swojej własnej rajskiej wysepki wedle naszego uznania. Fani wykorzystują potencjał tej swobody do maksimum.

Na szczególną uwagę zasługują fani serialowego "Wiedźmina", którzy tworzą flagi z wizerunkiem medalionu wilka Geralta, jako motyw przewodni swojego domu wykorzystują uproszczoną wersję "Toss a Coin to Your Witcher", a postaci przebierają jak bohaterów produkcji Netfliksa. Zobaczcie przykładowe efekty pracy użytkowników "Animal Crossing":

Tak natomiast brzmi oficjalny opis produkcji "Animal Crossing":

Jeśli gwar i zgiełk nowoczesnego życia cię męczy, Tom Nook ma w zanadrzu nowe biznesowe przedsięwzięcie i jest pewien, że Ci się spodoba: Nook Inc. Deserted Island Getaway Package.

Zakasaj rękawy i zorganizuj sobie życie, tak jak zechcesz, oddając się spokojnej kreatywności i korzystając z uroków dnia codziennego. Zbieraj zasoby i twórz wszystko, od wygodnych mebli po przydatne narzędzia. Ściśnij swój zielony kciuk podczas kontaktu z kwiatami i drzewami w zupełnie nowy sposób.

Zbuduj dom, w którym zasady, co można, a czego nie można robić w środku, nie obowiązują. Zaprzyjaźniaj się z nowo przybyłymi mieszkańcami, ciesz się porami roku, pływaj w rzekach, odkrywaj i rób to na co masz ochotę. "