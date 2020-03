Fani apelują o przesunięcie premiery nowego Bonda ze względu na strach przed epidemią

"No Time to Die" to już dwudziesty piąty film z serii produkcji o Jamesie Bondzie. Po raz piąty w rolę głównego bohatera wcieli się Daniel Craig. Reżyserem obrazu został Cary Fukunaga, a tytułową piosenkę skomponowała młoda wokalistka Billie Eilish wraz ze swoim bratem. Do premiery wyczekiwanego filmu został już tylko miesiąc.

Nie czas umierać: Fani apelują o przesunięcie premiery

Premiera "Nie czas umierać" została zaplanowana na 3 kwietnia 2020 roku. Nikt nie spodziewał się, że w okolicach wypuszczenia produkcji do kin na świecie zacznie szaleć koronawirus. Fani serii o Agencie 007 zaapelowali do twórców, aby przełożyli datę premiery ze strachu przed epidemią.

W chwili gdy do sprzedaży trafiły bilety na film "Nie czas umierać" pojawił się także apel fanów o zmianę daty premiery filmu. Jak podaje "The Hollywood Reporter", wielbiciele produkcji o Jamesie Bondzie poprosili MGM i Universal o przełożenie wydarzenia na lato.

Autorzy jednego z największych fanowskich blogów o Bondzie zwrócili się w liście otwartym do producentów oraz dystrybutorów "Nie czas umierać". Apelują oni o "postawienie zdrowia publicznego ponad ustalone daty". Fani jednocześnie uznali odwołanie promocji filmu w Chinach, Korei Południowej i Japonii za słuszne działania. Światowa premiera filmu ma odbyć się w londyńskiej Royal Albert Hall, która mieści ponad 5 tysięcy osób. Liczba to limit, który obowiązuje w krajach próbujących zapobiec epidemii, na co również zwrócono uwagę w apelu.

Twórcy filmu nie odnieśli się jeszcze do prośby fanów.

