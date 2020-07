Fani grożą śmiercią twórcom gry The Last of Us 2

To, że gracze potrafią być bardzo toksycznym środowiskiem, wiemy już od dawna. Oczywiście często ich gniew jest uzasadniony kompletnie niemoralnymi działaniami niektórych twórców. Wściekanie się o zbyt nachalne mikrotransakcje w grach przeznaczonych dla pojedynczego gracza, czy model pay-to-win to wyjątkowo szemrane sposoby na wyciąganie pieniędzy od klientów, które nawet powinny być piętnowane.

The Last of Us 2 - twórcy dostają mnóstwo pogróżek

Niedawno na rynku pojawiła się gra The Last of Us 2, która była bardzo wyczekiwana przez fanów oryginału z 2013 roku. Przygody Joela i Ellie wpisały się w kanon najlepszych gier wszech czasów, a sama produkcja niejako stała się wyznacznikiem tego, jak powinno się opowiadać historię w grach. Niestety, przed premierą do sieci trafiły wycieki pokazujące jedne z najważniejszych wydarzeń w grze, które bez kontekstu niezwykle zdenerwowały fanów.

Niedługo po premierze gry, gdy już mogliśmy się zaznajomić z produkcją sami, to emocje wcale nie opadły. Niektórzy byli tak wściekli, że zaczęli pisać niewybredne komentarze i wiadomości nie tylko do samych twórców, ale również aktorów występujących w The Last of Us 2. Pierwszą osobą, która publicznie podzieliła się niektórymi groźbami pod swoim adresem była Laura Bailey, wcielająca się w postać Abby.

Aktorka wyjaśniła, że zwykle stara się dzielić na swoim Twitterze jedynie pozytywnymi rzeczami, ale ilość negatywnego odzewu tym razem ją przytłoczyła. W komentarzach przytoczonych przez Bailey możemy przeczytać m.in. słowa: "Dowiem się gdzie mieszkasz i zrobię ci to samo, co zrobiłaś tamtej postaci. Zarżnę cię" albo "znajdę twoje dziecko i je zabije za to, co zrobiłaś". Jedna osoba napisała natomiast, że ma nadzieję, iż rodzice Bailey "dostaną raka".

Niektórymi wiadomościami i komentarzami na Twitterze podzielił się również reżyser/scenarzysta The Last of Us 2, Neil Druckmann. Artysta, podobnie jak Laura Bailey, wyjaśnił, że rozumie miłość albo nienawiść wobec gry, ale niestety wiele komentarzy to były personalne ataki kierowane w niego, zawierające sformułowania antysemickie, homofobiczne, czy transfobiczne.

Druckmann został określony m.in. "liberalną pi*dą"; "je*anym Żydem, który nie ma domu"; "izraelską kupą gó*na"; pe*ałem", a pod jego adresem napisano jakże urocze słowa: "Pewnie lubisz prowadzić gejowskie orgie, ty chytry Żydzie":

Do sytuacji odniosło się samo studio Naughty Dog odpowiedzialne za grę The Last of Us 2, które zachęciło do konstruktywnych dyskusji na temat ich produkcji:

" Naprawdę lubimy konstruktywną krytykę i dyskusję, ale potępiamy jakiekolwiek napastowanie, czy wysyłanie gróźb pod adresem naszych pracowników i obsady. Ich bezpieczeństwo ich dla nas priorytetem, ale musimy pracować razem, by pozbyć się tego rodzaju zachowań i skupić się na konstruktywnym oraz pełnym zrozumienia dyskursie. "

Rozumiemy emocjonalne reakcje fanów, którzy są wyjątkowo przywiązani do danej marki, czy postaci, ale należy pamiętać, że za tymi grami nadal stoją ludzie. Ludzie, którzy mają swoje uczucia, swoje poglądy, też kochają i są kochane.

Wylewanie na nich wiadra pomyj, a potem jeszcze grożenie im śmiercią jest wyjątkowo niestosowne oraz nie powinno mieć miejsca. Zwłaszcza jeżeli ich jedynym "przewinieniem" były narracyjne decyzje, które wywołują wściekłość "prawdziwych fanów".

The Last of Us 2 trafiło do sprzedaży 26 czerwca 2020 roku na konsole Playstation 4, a ma się również pojawić w wersji na Playstation 5.