Far Cry 6 zdenerwował PETA. Co przeskrobała popularna gra wideo?

PETA często czepia się traktowaniu zwierząt w grach wideo - nawet seria Far Cry była już krytykowana za przedstawianie wędkowania w odsłonie z numerkiem 5 w tytule. Kolejna odsłona popularnej franczyzy również spotkała się z krytyką ze strony tej organizacji, a dokładnie oberwało się twórcom za stworzenie symulatora walk kogutów.

Jak czytamy w oświadczeniu ze strony Latino Senior Manager w PETA, Alicii Aguayo:

Przekształcanie przerażającego i krwawego sportu jakim są walki kogutów w grę pokroju Mortal Kombat, to prawdziwie "innowacyjne" rozwiązanie, zwłaszcza w społeczeństwie, które jest mocno przeciwne zwierzęcym walkom.

Jak dodaje Aguayo:

Koguty w walkach są uzbrajane w ostrogi, które mają przebijać skórę i mięśnie, sprawiając niezwykły ból i często śmierć. PETA prosi Ubisoft o to, by zastąpić minigrę czymś, co nie gloryfikuje znęcania się nad zwierzętami.