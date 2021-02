Gwiazda muzycznego show poddała się eutanazji. Miała zaledwie 31 lat

Faustine Nogherotto ze "Star Academy" nie żyje

W lutym 2021 francuskie media obiegła informacja o śmierci Faustine Nogherotto - wokalistki, którą widzowie muzycznego show "Star Academy" pamiętali z 6. edycji programu, gdzie jako 17-latka podbiła serca jurorów i publiczności. Kilka lat później okazało się, że dziewczyna cierpi na bardzo poważny zespół chronicznego zmęczenia, nazywany też bólowym zapaleniem mózgu i rdzenia kręgowego, który spowodował także chorobę autoimmunologiczną - zespół Gougerota-Sjögrena. Pomimo ciężkich schorzeń, w 2016 roku - 10 lat po swoim występie w "Akademii Gwiazd" - dziewczyna ponownie pojawiła się w telewizji. Wzięła udział w innym muzycznym programie o tytule "N'oubliez pas les paroles!" (francuski odpowiednik "Tak to leciało!"), gdzie zdobyła 20 tysięcy euro.

Faustine Nogherotto poddała się eutanazji. Miała 31 lat

31-latka poddała się eutanazji 29 stycznia 2021 roku w Belgii. Dziewczyna długo walczyła z chorobą, jednak po latach skrajnego zmęczenia, ciągłego cierpienia i bezskutecznego leczenia, postanowiła się poddać. W rozmowie z "TVMag" przypadek Nogherotto skomentowała Chantal Somm, założycielka stowarzyszenia wspierającego osoby z zespołem chronicznego zmęczenia:

Jej prośba o eutanazję była podtrzymywana przez dwa lata i to pogorszenie się jej stanu w ostatnich miesiącach przesądziło o zaakceptowaniu tej prośby. (...) Faustine najwyraźniej cierpiała z powodu trudności w zrozumieniu jej choroby. W szpitalach u osób cierpiących na ME diagnozuje się choroby psychiczne, czynnościowe zaburzenia somatyczne, a nawet jadłowstręt psychiczny. Uzyskanie właściwej opieki jest bardzo skomplikowane.

Szefowa Millions Missing France od lat walczy o to, by osoby z zespołem chronicznego zmęczenia były usłyszane i by odpowiednio podchodzić do ich choroby. Bo choć została ona sklasyfikowana przez WHO już w 1969 roku, we Francji wciąż jest to choroba nierozpoznana, a w związku z tym niediagnozowana i źle leczona. Chantal Somm twierdzi, że przez to wiele osób z ME decyduje się na samobójstwo. Celem Faustine Nogherotto od lat było nagłośnienie sprawy we Francji, by przyczynić się do zmian w zakresie leczenia osób z zespołem chronicznego zmęczenia.