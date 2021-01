Festiwal Filmowy w Cannes przesunięty. Kiedy filmowcy otrzymają Złote Palmy?

Od marca 2020 roku branża filmowa na całym świecie praktycznie stoi w miejscu. Przekłada się to nie tylko na opóźnienia w planowanych premierach, puste kina, ale również daty festiwali filmowych. Słynny konkurs w Cannes w 2021 roku również zaliczy obsuwę.

Cannes 2021 - kiedy odbędzie się festiwal filmowy?

Miliony osób na całym świecie miały nadzieję, że w 2021 roku pandemia koronawirusa zostanie już na tyle opanowana, że wszystko zacznie wracać do normy. COVID-19 ma jednak o wiele dalej sięgające konsekwencje, niż się początkowo wydawało. Wiele gałęzi gospodarek światowych jest zablokowanych i jedyne co można zrobić, to czekać na późniejszy, bezpieczniejszy termin.

Jak podaje The Hollywood Reporter, sytuacja zmusiła organizatorów Festiwalu Filmowego w Cannes do zmiany terminu tegorocznej edycji. Zazwyczaj wręczenie Złotych Palm odbywało się w maju. W 2021 roku festiwal zostanie opóźniony o kilka miesięcy. Według najnowszych ustaleń filmowa impreza odbędzie się dopiero w lipcu, o czym poinformowano w oficjalnym oświadczeniu.

Jak zapowiedziano jesienią ubiegłego roku, Festiwal Filmowy w Cannes zastrzegł sobie prawo do zmiany swoich terminów w zależności od rozwoju sytuacji zdrowotnej na świecie. Początkowo wydarzenie zaplanowane na 11–22 maja 2021 roku odbędzie się w dniach od wtorku 6 do soboty 17 lipca 2021 roku.

Francja nadal jest objęta lockdownem. W roku 2020 organizatorzy festiwalu w Cannes byli zmuszeni odwołać wydarzenie w tradycyjnej formule. Chociaż praktycznie w całej Europie wdrożono już programy szczepień przeciwko koronawirusowi, spadek zachorowań jest poniżej oczekiwań. Francja miała w planach zaszczepić milion obywateli do końca stycznia, jednak nie uda się zrealizować tego planu. Sprawy komplikuje spór między Unią Europejską a brytyjską firmą farmaceutyczną AstraZeneca, dotyczący opóźnień w dostawach szczepionek.

Inną problematyczną kwestią jest termin Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, który rozpocznie się we wrześniu 2021 roku. Przesunięcie daty festiwalu w Cannes doprowadzi do dwumiesięcznej przerwy między dwoma wydarzeniami, przy czym zarówno Cannes, jak i Wenecja rywalizują o pozyskanie praw do światowych premier wyczekiwanych filmów. Zmiana terminów obu festiwali może też negatywnie odbić się na ich liście gwiazd, które zwyczajowo zaszczycają swoją obecnością zarówno Cannes oraz Wenecję.

Słynne europejskie festiwale filmowe to nie jedyne ważne wydarzenia w dziedzinie X muzy, które zostały w tym roku opóźnione. Fani kina będą musieli również poczekać dłużej niż zwykle na 93. ceremonię wręczenia Oscarów, która odbędzie się dopiero pod koniec kwietnia 2021 roku.