Śmierć Pawła Królikowskiego odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Hołd słynnemu polskiemu aktorowi złożono na wiele różnych sposobów, a swoją cegiełkę postanowił dołożyć prezes TVP, Jacek Kurski. Podczas prezentacji wiosennej ramówki uczcił zmarłego minutą ciszy. Na tym jednak nie koniec. Polsko-czeski festiwal piosenki ma już wkrótce zmienić nazwę na taką, która uczci pamięć Pawła Królikowskiego.

Festiwal ku czci Pawła Królikowskiego? Jacek Kurski chce uhonorować zmarłego aktora

W 2016 roku Paweł Królikowski wyszedł z inicjatywą stworzenia polsko-czeskiego festiwalu muzycznego. Pomysł zrodził się, gdy aktor wraz z rodziną mieszkali we Wrocławiu, gdzie zbliżyli się do kultury czeskiej. Zwrócił się zatem do Jacka Kurskiego z prośbą o patronat i wsparcie finansowe, które uzyskał.

Wydarzenie znane do tej pory jako "Festival CZ-PL" już wkrótce zmieni jednak nazwę. By oddać hołd Pawłow Królikowskiemu, Jacek Kurski zapowiedział, że już wkrótce festiwal nosił będzie imię zmarłego. W rozmowie z Faktem prezes TVP wyznał:

" Ja go poznałem bardzo szybko po tym, jak zostałem prezesem Telewizji Polskiej, wcześniej znałem go tylko z widzenia i tak przelotnie. Przychodził do mnie z pomysłem polsko-czeskiego festiwalu w Kudowie-Zdroju, który udało się wesprzeć i go uruchomić. Kilka jego wydań poszło, to był jego konik, to była jego pasja i mam nadzieję, że ten festiwal będzie się teraz nazywał imieniem Pawła Królikowskiego. "

